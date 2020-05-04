الاستعلام على تردد قناة سي بي سي على النايل سات

تعد قناة سي بي سي من أولى القنوات الفضائية التي تقدم أفضل محتوى ينال أعجاب جميع الجماهير، فتقدم إليكم محتوى كامل من مسلسلات دراميا وبرامج، تضم قناة سي بي سي مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم في مختلف المجالات، فتقدم إليكم البرامج برؤية واضحة وبدون أي تقطيع.

إما بالنسبة لتردد قناة سي بي سي فهو 11488 على القمر الصناعي النايل سات باستقطاب أفقي، فتقدم إليكم هذه القناة كل ما هو جديد من أخبار سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية، فمن أهم البرامج التي يقتم تقديمها على هذه القناة برنامج السهرة وهنا العاصمة وأبلة فاهيتا وهنا العاصمة والستات ميعرفوش يكدبوا ومعكم منى الشاذلي بالإضافة لمسلسلات رمضان.