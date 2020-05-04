جودة hd..ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 على النايل سات قناة الكرتون الأولى بالوطن العربي

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020، قناة الكرتون الأولى في الوطن العربي، حيث يبحث عنها اعداداً ضخمة من الأباء والأمهات من أجل توفيرها للصغار حتى يستمتعوا بوقتهم بمتابعة الرسوم المتحركة وحلقات كرتون توم وجيري، تعتبر قناة tom & jerry من الثوابت بالسبة للصغار في الوقت الحالي، وذلك بعد توقف الدراسة وإتاحة الكثير من الوقت الفارغ ،أصبح الأطفال يتابعون القناة بأستمرار، لذا تعمل إدارة القناة على توفير العديد من البرامج الهامة التعليمية والمفيدة من أجل تعليم الأطفال الكتابة والقراءة والحساب، لذا نقدم لكم أحدث تردد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

تردد قناة توم وجيري يمكنك تثبيته على جهازك بسهولة وذلك بعد التحديثات الأخيرة التي قامت بها القناة من أجل تطوير البث بجودة عالية hd، يمكنك الآن متابعة حلقات الكرتون التي لا تنتهي عبر التردد التالي:

تردد توم وجيري : 11354.

الترميز :27500.

الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

مسلسل كرتون توم وجيري

كرتون توم وجيري الذي حضره العديد من الأجيال، يتمتع بشعبية هائلة حول العالم ولقد أحبه الجميع دون أسثناء كبيراً أم صغيراً، وتدور قصة توم أند جيري حول قط وفأر تحدث بينهما العديد من المقالب الترفيهية المضحكة، حيث يحاول القط الإمساك بالفأر لكنه يفضل في كل محاولة ونجد عدة شخصيات أخري مؤثرة بالعصفورة الغيرة والبطة الصفراء والكلب وسيدة المنزل.

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