بجودة عالية..ضبط تردد قناة mbc مصر الجديد 2020 على القمر الصناعي nile sat لمتابعة برامج ومسلسلات رمضان عبر ام بي سي masr

ننشر لكم عبر موقع دليل الوطن، تردد قناة mbc مصر الجديد 2020 وذلك لمتابعة أجدد المسلسلات والبرامج في شهر رمضان 2020، مثل رامز مجنون رسمي، اغلب السقا، اللعبة، وقد حازت قناة mbc مصر علي أكبر نسب المشاهدة في الفترة الحالية وذلك يعد نجاحاً ساحق في منافسة المسلسلات الرمضانية، كما تتميز القناة بعرض محتوي جاذب وحماسياً للغاية وتملك مجموعة قنوات mbc جمهوراً كبيراً جداً في الوطن العربي، لذا نوفر لكم احدث تردد لقناة mbc masr على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة mbc مصر الجديد 2020

احدث تردد لقناة mbc masr الذي يتم بثه بجودة عالية تقنية HD، وذلك للإستمتاع لمتابعة البرامج و المسلسلات المفضلة، تردد ام بي سي مصر عبر القمر الصناعي nile sat :

تردد القناة : 11823/12015.

معدل الترميز : 27500.

الإستقطاب : رأسي.

معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة أم بي سي 1

تردد القناة : 11470/11559.

معدل الترميز : 27500.

الإستقطاب : عمودي

معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة mbc 5 الجديد

تردد القناة : 12284.

معدل الترميز : 27500.

الإستقطاب : أفقى.

معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

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برامج قناة mbc مصر في رمضان 2020

تتميز مجموعة قنوات ام بي سي masr بعرض المسلسلات والبرامج المميزة والتي تحصد النصيب الأكبر في الوطن العربي، برنامج رامز مجنون رسمي يحتل المرتبة الثانية بعد مسلسل الإختيار لأمير كراراة، ثم مسلسل عادل إمام يحتل المرتبة الرابعة بعد البرنس لمحمد رمضان، وبذلك يمكنكم إمتلاك قنوات mbc masr على جهازكم الخاص عبر مجموعة الترددات السابقة.

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