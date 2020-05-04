إليكم الآن تردد قناة روتانا كيدز 2020 الجديد للأطفال على القمر الصناعي نايل سات

أصبحت قنوات الأطفال هي الأكثر بحثاً في الوقت الحالي بعد أن أصلح الاطفال والكبار يلتزمون المنازل بسبب انتشار وباء كورونا بشكل مخيف ومرعب، ولم يتبقى أمام الأطفال وسيلة ترفيه واحدة غير مشاهدة التلفاز، ولذلك قررت إدارة قنوات روتانا بإطلاق قناة جديدة مخصصة للأطفال تحمل اسم قناة روتانا كيدز الفضائية والتي وفرت للأطفال كافة وسائل الترفيه، وبدأ الاطفال في العالم العربي يبحثون عن التردد الجديد الخاص بقناة روتانا كيدز على القمر الصناعي نايل سات، فتابعوا معنا في هذه السطور وسوف تحصلون على التردد الخاص بها.

قناة روتانا كيدز الفضائية

انطلقت قناة روتانا كيدز يوم 12 إبريل 2020، وتخصصت في عرض الكثير من الأفلام الكرتونية التي يحبها الأطفال جداً ولها طايع في نفوس كافة الأطفال، ومن أبرز تلك الأفلام “افتح يا سمسم، ماوغلي فتي الأدغال، أبطال الكرة الحرة، صغار ستار، مغامرات ماهر، تنانين كاسلون، العودة إلى الجزيرة”، وغيرها من البرامج للأطفال.

تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2020

إليكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة روتانا كيدز 2020 في الجدول التالي.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11296 أفقي 27500 5\6

وبذلك نكون استطاعتنا أن نوفر لكم تردد قناة روتانا كيدز الجديد، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لكل ما تقدمه القناة.