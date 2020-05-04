حالاً استقبل تردد قناة الجديد اللبنانية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

ننشر لكم تردد قناة الجديد اللبنانية التي ازداد البحث عن ترددها في الوقت الحالي لكونها من أشهر القنوات العربية والتي تقد عبر شاشتها محتوى أخباري وترفيهي، ولذلك أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة جداً وجمهور عريق في لبنان والوطن العربي، حيث تعرض عبر شاشتها مجموعة متميزة من المسلسلات التركية والعربية والبرامج المختلفة سواء سياسية اقتصادية والمتنوعة وغيرها، وفي وقت قصير استطاعت قناة الجديد أن تتنافس بقوة على مكانة مهمة وكبيرة بين القنوات المنافسة لها.

قناة الجديد اللبنانية

تتمتع قناة الجديد بشعبية كبيرة جداً منذ انطلاقها، حيث كانت الانطلاقة الأولى لها في عام 1992 ويمتلكها رجل الأعمال اللبناني تحسين الخياط وكانت في هذا الوقت تحمل اسم قناة “نيو بيتي” وفي عام 2001 تم تغير اسم القناة “الجديد” ومنذ ذلك الوقت لم يتم تغيير هذا الاسم واشتهرت به جدا في كل الدول العربية، والتي تخصصت في عرض مجموعة متميزة من البرامج الشيقة والتي لها جمهور عريق في كل مكان.

تردد قناة الجديد اللبنانية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12130

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6