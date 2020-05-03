تردد قناة توم وجيري لكرتون الأطفال على القمر الصناعي نايل سات 2020

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020، تعتبر قناة توم وجيري من أقوى وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، والتي يرتفع معدل البحث عنها دائما للحصول على التردد الجديد الخاص بها، لكي يتابع الأطفال كل ما تعرضه عبر شاشتها من أفلام كرتونية وبرامج مختلفة وأغاني شيقة، وهي من القنوات التي تفضلها الأمهات وتطمئن عندما تترك أطفالها يتابعون محتواها الهاد والمتميز.

قناة توم وجيري

استطاعت قناة توم وجيري الفضائية للأطفال أن تحقق لنفسها مكانة مهمة وكبيرة بين القنوات المنافسة لها وهذا في وقت قصير جدا، وهذا بفعل تألق برامجها وأغانيها والأفلام الكرتونية الشيقة والمثيرة والتي يحبها الأطفال كثيراً، وتعرض قناة توم وجيري أشهر كرتون أطفال في العالم كله والذي تدور حلقاته في الإطار الكوميدي بين القط الفار وينتظره الأطفال بفارغ الصبر حيث يرسم على وجوهم الضحكة والفرحة والسعادة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

بعد أن شهدنا ارتفاع البحث عن التردد الجديد لقناة توم وجيري قررنا من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز أن نستعرضه عليكم الآن لإدخاله على جهاز الاستقبال الخاص بكم للاستمتاع بكل ما تعرضه عبر شاشتها.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6