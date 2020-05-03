أحدث تردد قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال على القمر الصناعي نايل سات

قناة طيور الجنة هي من أولى القنوات التي تخصصت في عرض محتوى للأطفال، ولكنها تختلف تماماً عن القنوات المنافسة لها، حيث قررت أن تخاطب الأطفال من هلال محتوى مختلف ومتنوع من الاغاني والأناشيد القيمة التي تخاطب الأطفال من خلالها وتوفر لهم الكثير من المعلومات والمفاهيم التي يحتاجون إليها طوال حياتهم، وفي الفترة الخيرة قررت إدارة قناة طيور الجنة تغيير التردد الخاص بها، وبدأ الملايين من متابعي القناة فسي كل مكان بالوطن العربي يبحثون عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة لذلك قررنا أن نوافيكم في هذا المقال تردد قناة طيور الجنة الجديد.

قناة طيور الجنة الفضائية

تعتبر قناة طيور الجنة من أولى القنوات التي تخصصت في عرض محتوى للأطفال في الوطن العربي، والتي خاطبت الأطفال من خلال الأغاني الذي يرددها الأطفال الموهوبون وكان هذا سبب رئيسي في تقبل الأطفال كل ما تقدمه عبر شاشتها، حيث تقدم لهن الأناشيد الدينية التي تعلمهم المفاهيم الخاصة بالدين الإسلامي والصفات والسلوكيات الصحيحة التي يتمتع بها المسلمون، بخلاف الأغاني التي تعلمهم من خلالها طريقة نطق وكتابة الحروف الأبجدية باللغة الإنجليزية والعربية وتعلمهم التعرف على الأشكال والألوان والخضروات والفواكه وغيرها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

للاستمتاع بكل ما تعرضه قناة طيور الجنة عبر شاشتها عليكم ضبط التردد التالي الخاص بها على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6