تردد قناة دي ام سي dmc على النايل سات لعرض مسلسلات رمضان 2020

تردد قناة دي ام سي الفضائية dmc، من أفضل القنوات المصرية التي يبحث عنها المصريين خلال الفترة الحالية، حيث يقوم المصريين بالبحث عن تردد القناة خاصة بعدما تم تغيير التردد، حيث نوهت القناة قبل قرار التغير عن التردد الجديد لكن لم يلتفت المصريين لهذا التنويه، وتتميز قناة dmc بعرضها الدائم للبرامج طوال اليوم، حيث يتم عرض برنامج وافلام ومسلسلات متنوعة بجودة ممتازة ودقة عالية.

تردد قناة دي ام سي dmc

المحتوى الذي تقدمة القناة يناسب جميع الأعمار الصغير والكبير، حيث تقدم القناة العديد من البرامج المتنوعة بجانب البرامج التعليمية والترفيهية، والاجتماعية حيث تعرض برامج هامة تناقش العديد من القضايا التي تهم قطاع عريض من المصريين، ويقوم مقدمو تلك البرامج باختيار الموضوعات الشيقة، ويقومون بالتواصل مع المسؤولين من خلال برامج التوك شو، اما بالاستضافة أو الاتصال الهاتفي.

برامج ومسلسلات قناة دي ام سي على النايل سات

ويحرص عدد كبير من المصريين على مشاهدة برنامج الإعلامية والكتابة والفنانة القديرة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، حيث تقوم باستعادة ذكريات الزمن الجميل، من خلال استضافة الفنانين والنجوم الكبار، وتقوم بمحاوراتهم بطريقة سلسة وجذابة، كما تسترجع اغاني زمان واعلانات زمان، فهي دائما ما تفكر خارج الصندوق، كما أنها تقوم بتوجيه المصريين للعادات الصحيحة. قناة دي ام سي، تقدم برامج هامة جدا وخاصة بالعلم وعلماء الدين على مستوى الوطن العربي، مثل برنامج مصر تستطيع، وبرنامج ورطة إنسانية البرنامج الذي يقدم مواقف حية من الشوارع مصر، ويقوم بمشاركة المصرين لإبداء رأيهم في تلك المواقف، تردد القناة الجديد هو 11449، والقمر الصناعي النايل سات.

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