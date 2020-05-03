استقبال تردد قناه طيور الجنه Tuyur aljana 2020 على النايل سات لسماع افضل اغاني الاطفال

تردد قناة طيور الجنة، قناة طيور الجنة من القنوات المميزة والمشهورة علي مستوي الوطن العربي، فقناة طيور الجنة اهتمت بأغاني الأطفال وحيث واهتمت بالأطفال من ناحية العموم حيث ان مطربي الأغاني أطفال ومقدمي البرامج أيضا أطفال حيث أصبحت من اعلي القنوات في الوطن العربي مشاهدة وجمعت جمهورا كبيرا جدا من الأطفال، وحصلت علي اهتام الكثير من الأهالي نظرا لان المحتوي التي تقدمة قناة طيور الجنة ليس فيه ما يؤثر علي الأطفال بالسلب بالعكس حيث تهتم قناة طيور الجنة بسلوك الأطفال وتعليمهم الحروف وبعد الأسس التعليمية لتأهيلهم الي المدراس، لذلك جذبت انتباه الأهالي فأصبحت قناة طيور الجنة من اشهر القنوات وافضلها في الوطن العربي، ومن هنا سننقل لكم محتويات قناة طيور الجنة والتردد الخاص بها.

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اهم المحتويات التي تعرضها قناة طيور الجنة

اهتمت قناة طيور الجنة بعرض الأغاني والبرامج التي يحبها الأطفال وجعلت المقدمين للبرامج والمطربين أطفال حتي يسهل عليهم الفهم والتواصل مع المتابعين، كمان انه يمكن التواصل مع القناة عن طريق الصفحة الرسمية لها علي الفيسبوك حتي يسهل علي المتابعين كتب الشكاوي المتعلقة بالقناة واليكم بعض الأغاني التي تقدمها القناة.

أولا الأغاني

1-بنوتة للمطربة جني مقداد

2-اغنية لتعليم الحروف الابجدية وتسمي بأغنية الحروف

3-اغنية لحث الأطفال للذهاب الي الروضة وهي اغنية عالروضة بنروح

وكما عرضنا لكم اهم الأغاني الي تقدمها قناة طيور الجنة سنعرض لكم التردد الخاص بها.

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تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة لها الكثير من المتابعين في الوطن العربي، وحصلت عليهم في فترة صغيرة حيث أنشأت قناة طيور الجنة عام 2008 وبدأت البث 25 يناير من نفس العام واليك التردد الخاص بها

التردد 11393

القمر الصناعي النايل سات

معدل الترميز 27500

التردد 11315

القمر الصناعي النايل سات

معدل الترميز 27500

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