تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على نايل سات وعرب سات لمتابعة أجمل أغاني الاطفال دون انقطاع

تردد قناة طيور الجنة، تعد قناة طيور الجنة واحدة من اشهر قنوات الاطفال على مستوى العالم العربي التي تقدم محتوى يستهدف عقول الاطفال من عمر سنتين وحتى 6 سنوات، حيث أنها تقدم مجموعة رائعة من الاغاني التعليمية التي تحثهم على اكتساب المزيد من المهارات اللغوية والعقلية، وتعلمهم الحروف والارقام واسماء الحيوانات باللغتين العربية والانجليزية.

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تردد قناة طيور الجنة

ودائما ما نشهد عبر محرك البحث “جوجل” بحثا ضخما عن تردد قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات وخاصة بعدما ما تعديله من أجل تقديم محتوى هادف بجودة أفضل، ومن المعروف أن قناة طيور الجنة Toyor ALjannah مملوكة لرجل الاعمال الاردني خالد مقداد، الذي عادة ما يظهر في الاغاني والبرامج المقدمة على شاشة القناة برفقة اولاده “الوليد، المعتصم بالله، جنى، جاد، اياد” وزوجته مروة حماد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

والآن نقدم بين أيديكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات:

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نايل سات:

التردد: 11393، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

نايل سات:

التردد: 11315، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

عرب سات:

التردد: 11632، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد طيور الجنة

وعلى مدار الساعة يمكن للأطفال متابعة البرامج والاغاني الترفيهية والدينية والتعليمية، التي تساعد الاطفال على تعلم الكثير من الصفات الحميدة كالشجاعة والتعاون وحب الخير وعدم تكرار الخطأ والمواظبة على الصلاة،ويوميا تتخطى نسبة مشاهدة قناة طيور الجنة المليون من قبل الاطفال من جميع الاعمار، وقد حصلت القناة على الدرع الماسي من اليوتيوب، أصبحت القناة الرائدة في عالم الطفولة.

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