تحديث مايو 2020 تردد قنوات الأفلام الأجنبي على نايل سات| تردد قناة توب موفيز Top Movies

نتابع معكم تحديث فبراير 2020 تردد قنوات الأفلام الأجنبي على القمر الصناعي نايل سات، تعد قنوات الأفلام الأجنبي من أهم القنوات المميزة التي تجمع بين جمهور كبير ويتابعها الكثير من محبي متابعة التلفاز من مختلف الأعمار والجنسيات عموما وفي مصر أيضًا تلقى الكثير من المتابعين الذين يقضون معظم أوقاتهم أمام الشاشة لمتابعة الأفلام ويتم عرض هذه الأفلام الأجنبية مترجمة حتى يسهل على كافة الجمهور فى المنطقة العربية متابعتها دون عائق اللغة وتحرص على أن تعرض أفلام جديدة وحصرية مميزة ولم تعرض على أي قنوات أخرى من قبل.

استقبل تردد جميع قنوات الأفلام الأجنبية 2020

استقبل تردد قنوات الأفلام الأجنبي

تصنف الأفلام الأجنبية إلى أكثر من نوعية فهى تضم الأفلام الرومانسية وأفلام الأكشن والقتال كما تضم الأفلام الكوميدية التي تلقى استحسانًا كبيرا من الأطفال الذين يتابعون الفيلم لمتابعة الحركات والضحك، و تضم أيضًا الأفلام ذات طابع الرعب أو ما وراء الطبيعة التى ينجذب لها فئة معينة تستمتع بتلك الأفلام دون غيرها.

كما تحرص تلك القنوات كل القنوات كل الحرص على أن تعرض ما يتناسب فقط مع العادات الشرقية والمبادئ المحترمة وتحافظ على قيم وعادات وتقاليد المجتمع والأسر العربية، فتحرص على حذف أي مشهد خارج أو غير لائق للمشاهدة العائلية.

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القنوات الأجنبية تبث بصورة مجانية

من المعروف أن لمشاهدة الأفلام الأجنبية عمومًا والحصرية خصوصًا لا بد من شراء الشريط الأصلي للفيلم أو متابعته داخل صالات العرض المتنوعة وهذا ما يتطلب الكثير من الأموال، فتلك القنوات تحرص على أن تكون مجانية لتسهل على محبى تلك النوعية من الأفلام متابعة كافة الأفلام القديمة منها والجديدة.

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تردد قنوات الافلام الاجنبية على قمر نايل سات الصناعي

قناة نجوم هوليود التى تبث على النايل سات بتردد 11938 استقطاب عمودي (v) بمعدل ترميز 27500. قناة MBC2 التى تبث على النايل سات بتردد 11938 و12015 استقطاب عمودي (v) بمعدل ترميز 27500، وهناك تردد أخر خاص بقمر عرب سات الصناعي وهو 12284 و 12399 استقطاب عمودي (v) بمعدل ترميز 27500. قناة بي فور يو افلام B4U Aflam 2019 التى تبث على النايل سات بتردد 11938 استقطاب عمودي (v) بمعدل ترميز 27500. قناة توب موفيز Top Movies التى تبث على النايل سات بتردد 10873 استقطاب عمودي (v) بمعدل ترميز 27500، و 10727 استقطاب أفقي (h). قناة دبي 1 Dubai One التى تبث على النايل سات بتردد 12418 استقطاب أفقي (h) بمعدل ترميز 27500 FEC 3/4، وهناك تردد أخر خاص بقمر عرب سات الصناعي وهو 12130 استقطاب عمودي (v) بمعدل ترميز 27500 FEC 3/4.