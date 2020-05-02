مسلسل الاختيار الحلقة 9 القنوات الناقلة وتردد اون أي ومواعيد عرضه

يواصل النجم أمير كرارة الاستحواذ على اهتمام الكثير من عشاق الدراما التليفزيونية من خلال دوره في مسلسل الاختيار الذي يجسد فيه دور قائد اللواء 103 في الجيش المصري، وهو اللواء أحمد المنسي قتل في عمليات عسكرية للتصدي لجماعات إرهابية في مدينة رفح المصرية، ويضم المسلسل باقة من كبار نجوم الفن و يشارك أمير كرارة في البطولة كل من، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، ضياء عبد الخالق، معتز هاشم، رضوي جودة، إسلام حافظ، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي وغيرهم، ومنذ بداية عرضه ومع توالي الأحداث ترتفع نسب مشاهدة الحلقات ويترقبها الجمهور، ويواصلون البحث عن معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بطل القصة الحقيقية، كما تعرض وسائل الإعلام المختلفة صورا للشهيد المنسي وأسرته.

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القنوات الناقلة للمسلسل ومواعيد عرضه

يعرض مسلسل الاختيار على القنوات التالية:

قناة ON E في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر.

ويُعاد في الأوقات التالية: 4 صباحًا، و9 صباحًا، و3:30 مساءً.

ويُعاد في الأوقات التالية: 4 صباحًا، و9 صباحًا، و3:30 مساءً. يُذاع على قناة ON E دراما الساعة 10:15 مساءً.

ويُعاد الساعة 2 صباحًا، و1:15 مساءً.

ويُعاد الساعة 2 صباحًا، و1:15 مساءً. تعرض الحلقة الجديدة على قناة MBC DRAMA في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، و7 مساءً بتوقيت مصر.

يبث على قناة ART حكايات الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر.

وتعاد الحلقة في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،و12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

مسلسل الاختيار يتصدر “يوتيوب”

وكشفت الاستطلاعات تصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة على موقع “يوتيوب”، إذ حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ بداية عرضه، ويعرض حصريا على قناة ON E، التي تعرضه ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات رمضان، هذا إلى جانب عرضه على مجموعة أخرى من القنوات الفضائية في مواعيد تالية.

تردد قناة ON E على نايل سات

التردد: 10864

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

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