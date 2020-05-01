استقبل تردد قناة ذكريات السعودية الجديدة 2020 على القمر الصناعي عرب سات

انطلقت قناة ذكريات السعودية في الفترة الأخيرة من قبل هيئة الترفيه والإعلامي السعودية، لكي يستعيد المشاهد السعودي من خلالها ذكريات السينما والدراما والمسرح السعودي، وهذا بعد أن أصبح المواطنين يقضون أغلب أوقاتهم في المنازل بسبب فرض الحظر بعد أنتشار فيروس كورونا بشكل كبير في كل الدول العربية، مما جعل هيئة الترفيه بالسعودية توفر للمواطنين كافة الوسائل الخاصة بالترفيه والتسليه في هذا الوقت بالتحديد.

وقد ارتفع البحث مؤخراً عن تردد قناة ذكريات السعودية من قبل المواطنين في المملكة للاستمتاع بكل ما تقدمه، وفي السطور التالية إليكم تردد قناة ذكريات السعودية على عرب سات.

قناة ذكريات السعودية الجديدة

قررت إدارة قناة ذكريات السعودية في عرض مجموعة من البرامج والمسلسلات الشيقة في فترة الثمانينات والتسعينات، ومن أبرزها ” برنامج الكاميرا الخفية، برنامج رواد ومواهب، برنامج حروف، برنامج الحصن، برنامج بنك المعلومات، برنامج مسرح التليفزيون، وغيرها من المسلسلات القديمة الشهيرة التي يحبها الكثيرون ومنها “مسلسل العولمة، مسلسل خزنة، مسلسل أصابع الزمن، مسلسل سحور على مائدة أشبع، مسلسل خزنة، مسلسل جحا، مسلسل بابا فرحان.

تردد قناة ذكريات السعودية 2020

الآن يمكن الاستماع بكل ما تعرضه قناة ذكريات السعودية عبر شاشتها، حيث تبث محتواها على القمر الصناعي عرب سات على التردد: 12149، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، فقط عليكم ضبط ترددها الموضح أمامكم واستمتعوا بكل ما تعرضه.