ضبط تردد قناة الحياة الحمراء على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2020

تعتبر قناة الحياة الحمراء واحدة من أشهر القنوات المتخصصة في عرض الدراما المصرية والتي يزداد البحث عن ترددها بشكل كبير خلال تلك الايام، لمتابعة كل م يعرض عبر شاشتها من مسلسلات رمضان 2020، حيث تحتل قناة الحياة الحمراء مكانة خاصة ومتميزة بين القنوات المنافسة لها حيث أنها تقدم كل ما هو جديد ومتميز عبر شاشتها، وفي السطور التالية تعرفوا على تردد قناة الحياة الحمراء على القمر الصناعي نايل سات وتمتعوا بكل ما تعرضه عبر شاشتها.

قناة الحياة الحمراء

سعت قناة الحياة الحمراء لكي تكون هي الأفضل والأقوى بين قنوات الدراما في مصر، وهي تابعة لشبكة قنوات الحياة، حيث تقدم محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا تشويش حتى يستطيع جمهورها العريق في متابعة كل ما تعرضه، خلال شهر رمضان من كل عام تسعى لتحصل على حقوق بث أفضل المسلسلات الرمضانية.

مسلسلات شهر رمضان 2020 على قناة الحياة الحمراء.

تعرض قناة الحياة الحمراء على شاشتها مجموعة متميزة من المسلسلات الرمضانية وأبرزها:

مسلسل “خيانة عهد” بطولة الفنانة الكبيرة يسرا.

مسلسل “الفتوة” بطولة الفنان ياسر جلال.

مسلسل “بـ 100 وش” بطولة الفنانة نيلي كريم.

مسلسل “عمر ودياب” بطولة على ربيعة ومصطفى خاطر.

تردد قناة الحياة الحمراء على النايل سات

للاستمتاع بكل مسلسلات رمضان والبرامج التي تعرض على قناة الحياة الحمراء عليكم ضبط التردد التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500