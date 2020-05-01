استقبل الآن تردد قناة روتانا كيدز 2020 لمشاهدة كل برامج وأفلام الأطفال على القمر الصناعي نايل سات

ننشر لكم متابعينا الكرام تردد قناة روتانا كيدز التي انطلقت في الفترة الأخيرة لكي توفر للأطفال في العالم العربي الترفيه والتسلية في ظل الظروف التي تمر بها كافة الدول العربية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في التزام الجمع في المنازل بعد توقف الدراسة والمصالح وغيرها، مما جعل الأطفال يشعرون بملل كبير بسبب الحبسة في المنازل.

فتابعوا معنا في هذا المقال لتحصلوا على تردد قناة روتانا كيدز 2020 للاستمتاع بكل ما تقدمه عبر شاشتها.

قناة روتانا كيدز للأطفال

انطلقت قناة روتانا كيدز في 12 إبريل 2020 كهدية من قبل إدارة قنوات روتانا كيدز للأطفال في مصر والوطن العربي، والتي يعرض عبر شاشتها الكثير من البرامج المختلفة والأفلام الشيقة الت توفر للأطفال البهجة ومن أبرزها ” افتح يا سمسم، موغلي فتي الادغال، أبطال الكرة الحرة،، صغار ستار” وغيرها من الأفلام والبرامج.

تردد قناة روتانا كيدز 2020

استطاعت قناة روتانا كيدز أن تكون من أفضل قنوات الأطفال في المنطقة العربية، وحققت أعلى نسبة مشاهدة منذ وانطلاقها، وهذا بفضل تألقها وتميزها فيما تقدمه عبر شاشتها، وإليكم الآن تردد قناة روتانا كيدز الجديد.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

نتمنى متابعينا الكرام أن نكون كنا عند حسن ظنكم بنا واستطاعنا أن نوفر لكم كل المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن تردد قناة روتانا كيدز.