الان “تابع” مسلسل الاختيار حـ 8 عشماوي الحلقة الثامنة القنوات الناقلة لأحداث المنسي

مسلسل الاختيار حـ 8 عشماوي الحلقة الثامنة القنوات الناقلة لأحداث ومشاهد بطولة أحمد المنسي حيث ننشر تفاصيل مشاهدة الحلقة الجديدة حيث ظهر هشام عشماوي الإرهابي بشكل بشع ومليء بالغضب من الله بعدما خان وطنه وجرا وراء الأفعال الشيطانية حيث تناولت الأحداث السابقة موقعة رفح ومحاولات خائبة لاغتيال وزير الداخلية كما ارتفعت عمليات المشاهدة أكثر أما كانت عليه في البداية نظرا لما تعرضه من أحداث مشوقه وبمشاهد حقيقة حدثت بالفعل، كما حرصت قناة أون تي في على أن تكون أوقات مشاهدة المسلسل مناسبة.

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مسلسل الاختيار حـ 8

تواصل الحلقة الثامنة عرض نتائج مواجهة الإرهاب وكذلك مواجهته مصر من لحظات عصيبة، وذلك في ظل نوايا الجماعة الإرهابية الخبيثة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار الحلقة الثامنة

تذاع جميع حلقات المسلسل الدرامي في تمام الساعة التاسعة مساءًا كل يوم كموعد أساسي وثابت طوال الشهر الجاري وذلك الموعد هو موعد العرض الأول للحلقة.

تردد مشاهدة قناه mbc5 ضبط استقبالات عرض جميع مسلسلات رمضان 2020 على نايل سات

وأما بالنسبة عن موعد إعادة التمثيلية فهي في تمام الساعة الثالثة والنصف كل يوم عصرا، وذلك لمن لم يتمكن من مشاهدة العرض الأول للحلقة.

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القنوات الناقلة

تعرض تمثيلية الشهيد البطل المنسي بشكل عام من خلال قنوات أون تي في، حيث تعد هي المالك الحصري لحقوق البث والعرض، كما تمتلك أيضا حقوق نشر الحلقات المنصات والتطبيقات على الجهاز الجوال مثل منصة وااتش ات وكذلك منصة شاهد.

أبطال المسلسل

يأتي هذا العمل من أبرز ألمع نجوم الفن وعلى رأسهم أمير كرارة الذي يتحمل جميع بطولة المسلسل بدور المنسي، يليه الفنان أحمد العوضي كما يظهر العديد من ضيوف الحلقات.

قصة مسلسل الاختيار حـ 8

تدور أحداث المسلسل حول تصدي رجال القوات المسحلة في مواجهات مستمرة ضد العمليات الإرهابية، والتصدى لقوى الشر، من أجل أن تبقى مصر آمنة مستقرة دائما، وذلك نظرا لما لأن استقرار وأمان مصر من استقرار المنطقة العربية كلها.

كما تشهدت حلقات مسلسل رمضان حول تعامل البطل الشهيد أحمد صابر المنسي مع جنوده وضباط صف وقيامه بترسيخ قيم الفداء وحب الوطن والدفاع عنه كل لحظة حتى آخر نفس ممكن.

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