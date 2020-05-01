تردد قنوات ام بي سي mbc في مصر والسعودية لمتابعة أقوى مسلسلات وبرامج رمضان

تردد قنوات ام بي سي دئما ما يحظى باهتمام كل المشاهدين العرب وذلك بسبب ما تقدمة مجموعة قنوات mbc من محتوى إعلامي متكامل، حيث تضم المجموعة عدد من قنوات المنوعات مثل قناة ام بي سي مصر وقناة ام بي سي الأولى، كما تضم أيضا مجموعة من قنوات الدراما مثل قناة ام بي سي دراما للمسلسلات، وبجانب كل ذلك تضم أيضا عدد لا بأس به من قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة مثل قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي 2 وقناة ام بي سي أكشن، أما عن الأفلام والمسلسلات الهندية فقد كان لها نصيب فيما تعرضه مجموعة قنوات ام بي سي حيث تم تخصيص قناة قائمة بذاتها تختص بكل ما يهم السينما الهندية وهي قناة ام بي سي بوليود الفضائية.

هذا التنوع الكبير جدا والتشعب فيما يعرض عبر مجموعة قنوات ام بي سي جعل من تردد قنوات ام بي سي وسيلة مميزة للترفية والتمتع بمحتوى إعلامي قوى في الوطن العربي، في هذا الموضوع سنقدم لكم بيان جميع ترددات قنوات ام بي سي الفضائية على كل الأقمار الصناعية المتاحة حاليا.

تردد قناة ام بي سي

القمر التردد الاستقطاب معامل الخطأ معدل الترميز نايل سات 11470 عمودي 5/6 27500 عرب سات 11270 عمودي 5/6 27500 تردد قناة ام بي سي ماكس القمر التردد القطبية معامل التصحيح نايل سات 11938 V 3/4 عرب سات

11919 v 3/4 جدول أفلام قناة ام بي سي ماكس فيما يلي عرض لمواعيد جميع أفلام قناة ام بي سي ماكس غدا Advertisements · برنامج planet action · 12:30 صباحًا [30 دقيقة] · The Matrix Revolutions · 01:00 صباحًا · Collateral · 03:30 صباحًا · Entertainment Tonight · 05:30 صباحًا · The Manchurian Candidate · 06:00 صباحًا · Beauty and the Beast · 08:00 صباحًا · Hollywood Buzz · 10:00 صباحًا · Red Riding Hood · 10:30 صباحًا Maleficent · 12:30 مساءً · بدون حجوزات · 02:00 مساءً · Julie & Julia · 04:00 مساءً · Celebrity Scoop · 06:00 مساءً · From Bombay to Paris: The Hundred-Foot Journey · 06:30 مساءً · Entertainment Tonight · 08:30 مساءً · Florence Foster Jenkins · 09:00 مساءً · Victoria and Abdul · 11:00 مساءً وللمزيد حول تردد قناة ام بي سي ماكس يمكنكم متابعة هذا الموضوع. تردد قناة ام بي سي بوليود التردد القمر الصناعي القطبية معامل التصحيح 11938 نايل سات أفقي 5/6 تردد قناة ام بي سي 4 القمر التردد الاستقطاب FEC نايل سات 11938 V 3/4 تردد قناة ام بي سي 2 التردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز 11470 mbc 2 نايل سات عمودي 27500 تردد قناة ام بي سي 3 تردد القناة القمر الصناعي معامل التصحيح القطبية معدل الترميز 11938 نايل سات 3/4 رأسي 27500 11919 عرب سات 3/4 أفقي 27500 تردد قناة ام بي سي اكشن القمر الصناعي معامل التصويب ومعدل الترميز القطبية التردد عرب سات 27500 5/6 عمودي 12284 عرب سات 27500 5/6 عمودي 11270 نايل سات 27500 5/6 عمودي 11476 نايل سات 27500 5/6 عمودي 11470 ولمزيد من المعلومات حول تردد قناة ام بي سي اكشن يمكنكم متابعة هذا الموضوع تردد قناة ام بي سي دراما القناة القمر الصناعي القطبية التردد معامل التصحيح ام بي سي دراما نايل سات V 11938 3/4 ام بي سي دراما نايل سات V 11470 5/6 بهذا نكون قد قدمنا لكن تردد قنوات ام بي سي في مصر والسعودية وكل البلدان العربية على كافى الأقمار الصناعية، وفي حال مواجهة أي مشكلات في استقبال ترددات قنوات ان بي سي التى سبق توضيحها يسرنا استقبال اسئلتكم من خلال التعليقات على هذا الموضوع.