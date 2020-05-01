تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 لمتابعة أجمل أفلام الكرتون للأطفال

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حيث تعتبر واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي تتمتع بشعبية كبيرة جدا وقاعدة جماهيرية عريقة في مصر والوطن العربي، حيث تقدم عبر شاشتها مجموعة متميزة ومتألقة جداً من الأفلام الكرتونية التي توفر للأطفال التسلية والترفيه، بخلاف عرضها الكثير من الأغاني الشيقة التي يحبها الأطفال ويرددونها دائما، ويزداد البحث في الوقت الحالي عن تردد قناة توم وجيري الجديد لذلك سوف نوافيكم في هذا المقال تردد قناة توم وجيري الجديد 2020.

قناة توم وجيري للأطفال

تحتل قناة توم وجيري للأطفال مكانة كبيرة بين القنوات المنافسة لها، حيث تقدم عبر شاشتها كل ما هو جديد ومتميز من الأفلام الكرتونية الشيقة وأبرزها “الجميلة والوحش، الفار الطباخ، الأميرة النائمة، طرزان، شركة المرعبين المحدودة، الأميرة والضفدع، الملك الأسد”، بخلاف كرتون توم وجيري الشهير الذي يعتبر من كرتون الأطفال الذي تعتمد عليه الأمهات لتوفير الضحكة والبهجة لأطفالها حيث تدور حلقاته حول مغامرات القط والفار.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

يمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة توم وجيري عبر شاشتها وقضاء أوقات سعيدة مع ما تقدمه، فقط عليكم ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6