تردد قناة سبيس تون 2020 SpaceToon الجديد على نايل سات

نقدم إليكم أعزائنا التردد الجديد لقناة سبيس تون SpaceToon على القمر الصناعي نايل سات، زادت عمليات البحث مؤخرا على تردد قنوات الأطفال ومن أكثر القنوات بحثا قناة سبيس تون التي تعرض أفلام الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال، حيث تعرض أهم مسلسلات الأطفال والأنمي ، نستعرض معكم أعزائنا في موقع دليل الوطن برامج سبيس تون والتردد الجديد للقناة على نايل سات .

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قناة سبيس تون SpaceToon

قناة سبيس تون قناة مخصصة للأطفال تعرض أفلام الرسوم المتحركة والأنمي الياباني، حيث تعتبر القناة الثالثة المتخصصة في تقديم الرسوم المتحركة في الوطن العربي حيث تعرض أهم المسلسلات الكرتونية كما تعرض العديد من الأغاني والأناشيد ذات الطابع الفكاهي ، قناة سبيس تون تعمل على مدار الساعة وتستهدف الأطفال من عُمر العامين وحتى الخامسة عشر ومن أهم المسلسلات الكرتونية التي تعرضها قناة سبيس تون المحقق كونان، وفلة والأقزام السبعة، وسندريلا والكابتن ماجد .

تردد قناة سبيس تون SpaceToon على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11785 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي V معامل التصحيح 3/4

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