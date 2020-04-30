استقبال تردد قناة LBC اللبنانية الفضائية الجديد 2020 لمتابعة أقوى مسلسلات رمضان على النايل سات

تعتبر قناة LBC اللبنانية واحدة من أشهر القنوات العربية التي لها مكانة خاصة بين القنوات وتزداد أهميتها خلال شهر رمضان من كل عام، حيث تعرض عبر شاشتها مجموعة متميزة من المسلسلات الخليجية والبرامج المتنوعة، ومنذ بداية شهر رمضان الحالي 2020 ازداد البحث عن التردد الجديد الخاص بها لمتابعة كل ما تقدمه عبر شاشتها, لذلك سوف نستعرض عليكم في هذه السطور أحدث تردد قناة LBC اللبنانية الفضائية.

قناة LBC اللبنانية الفضائية

تعتبر قناة LBC اللبنانية من أشهر القنوات العربية التي تقدم من خلال شاشتها كل ما هو جديد ومتميز سواء مسلسلات أو برامج وغيرها، وتمتلك القناة جمهور كبير وعريق في لبنان والوطن العربي، فهي قناة مفتوحة تعرض محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا تشويش على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أل بي سي اللبنانية الجديد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11295

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

أهم المسلسلات التي تقدمها قناة LBC اللبنانية

حصلت قناة أل بي سي اللبنانية على حقوق بث عدد من المسلسلات الخليجية عبر شاشتها وأبرزها مسلسل “عشق ودموع، مسلسل العودة، مسلسل سرا، مسلسل حرمك، مسلسل الساحر، مسلسل بالقلب”.