تردد قناة روتانا كيدز الفضائية للأطفال 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة روتانا كيدز من أبرز القنوات التي انطلقت مؤخراً للأطفال، والتي حققت شهرة كبيرة جدا في أقل وقت ممكن، حيث كانت الانطلاقة الأولى لها يوم 12 إبريل 2020 الحالي، وهي تتبع قنوات روتانا والتي قررت أن توفر للأطفال في الوطن العربي كافة برامج ووسائل التسلية في ظل الظروف التي تمر بها الدول جميعاً بعد أن انتشر فيروس كورونا المستجد بشكل كبير وجعل الجميع يلتزمون المنازل وبدأ الأطفال يشعرون بالملل من قلة الخروج والتنزه، وتعتبر تلك القناة هي هدية رائعة من مجموعة قنوات روتانا الشهيرة، وبدأ الجميع يبحثون عن التردد الجديد الخاص بها لكي يتابعون كل ما تقدمه عبر شاشتها.

لذلك سوف نوافيكم في هذا المقال تردد قناة روتانا كيدز الفضائية للأطفال للاستمتاع بكل ما تقدمه عبر شاشتها من برامج وأفلام كرتونية وأغاني للأطفال.

قناة روتانا كيدز الفضائية للأطفال

تقوم قناة روتانا كيدز بكافة البرامج والأفلام الخاصة بالأطفال من عمر 3 سنوات حتى عمر الثاني عشر عاماً، والتي سعت لتكون متميزة ولها مكانة خاصة بين قنوات الأطفال المنافسة لها في الوطن العربي، حيث أصبحت هي القناة المفضلة لدى الاطفال والأمهات حيث أن محتواها مناسب جداً لكل الأعمار وخالي من أي ألفاظ أو مشاهدة خارجة.

تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2020

للاستمتاع بكل ما تقدمه قناة روتانا كيدز عبر شاشتها من أفلام كرتونية باللغة العربية الفصحى أو البرامج المتنوعة سواء الترفيهية أو التعليمية، عليكم ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القم الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11296 أفقي 27500 3\4