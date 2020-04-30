ضبط تردد قناة أون إي ON E الفضائية العارضة لمسلسلات رمضان 2020 على النايل سات

ننشر لكم الآن في هذا المقال تردد قناة أون إي الذي يزداد البحث عنه في الوقت الحالي بعد حصوله على حقوق بث عدد من المسلسلات الرمضانية، وأبرز تلك المسلسلات مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة منذ عرض الحلقة الأولى، حيث تدور أحداثه حول البطل الشهيد أحمد المنسي، ويرغب الملايين من الجمهور العربي في متابعة أحداث هذا المسلسل وغيره من المسلسلات، فتابعوا معنا في هذا المقال وستحصلون على تردد قناة أون إي.

قناة أون إي الفضائية

تعتبر قناة أون إي من أشهر القنوات المصرية التي تخصصت في عرض المسلسلات المصرية، حيث انطلقت في عام 2008 وفي وقتها كانت ملك لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، ولكن تم بيعها في عام 2015 لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والتي أصبحت من أكثر القنوات المتابعة نظراً لاختيار بدقة لكل ما تقدمه.

مسلسلات قناة أون إي الفضائية

سعت قناة أون إي الفضائية لتحصل على حقوق البث لمسلسل الاختيار الذي يعتبر من أقوى المسلسلات التي تعرض في الوقت الحالي بجانب عدد من المسلسلات:

مسلسل رجالة البيت بطولة أحمد فهمي ويعرض في تمام الساعة السابعة مساءً.

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مسلسل عمر ودياب بطولة على ربيع ويعرض في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة ويعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مسلسل النهاية بطولة يوسف الشريف ويعرض في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مسلسل فرصة ثانية بطولة ياسمين صبري ويعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

تردد قناة أون إي الجديد 2020

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10864

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6