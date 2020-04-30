تحديث إشارة بث تردد قناة دجلة DIJLAHtv الفضائية الجديد مايو 2020 على النايل سات قناة الأخبار العراقية الشهيرة

نستعرض معكم اليوم تردد قناة دجلة dijlah.tv 2020 الجديد على نايل سات حيث وجدنا تعاظم وتزايد في عملية البحث عن تردد قناة دجلة العراقية مؤخراً، فما كان منا إلا إعداد هذا التقرير عن تردد قناة دجلة الجديد على القمر نايل سات، وتجدر الإشارة إلى أن قناة دجلة أصبحت من أشهر القنوات العراقية التي تغطي الأحداث الجارية بالعراق، ويرجع ذلك لأن القناة تقوم بالبث المباشر لبرامجها طوال اليوم بدون توقف على مدار 24 ساعة.

كما تجدر الإشارة إلى أن تردد قناة دجلة الفضائية تتخذ من مدينة عمان الأردنية مقراً لها، ويتم تصنيف قناة دجلة على أنها من ضمن القنوات ذات المحتوى الإخباري، حيث تغطى القناة الأخبار والأحداث الجارية على الساحة العراقية والعربة والدوليةـ، فقناة دجلة الإخبارية تقدم محتوى إخباري متميز تتميز بتقديم المحتوى الإخباري المتميز ونالت على إعجاب الكثيرين.

تردد قناة دجلة dijlah.tv الجديد 2020 على نايل سات

ومن الجدير بالذكر أن تردد قناة دجلة الفضائية قد بدأ انطلاق بثه في العام 2010، وعن ملكية القناة، فالقناة تتبع ملكيتها للسيد محمد الكربولي، وهو أحد رجال الأعمال العراقيين، واستطاعت القناة خلال فترة وجيزة أن تصبح من القنوات ذات الشهرة الواسعة في التغطية الإخبارية للأحداث العراقية على وجه الخصوص وكذلك الأحداث العربية بوجه عام.

أشهر برامج قناة دجلة القضائية

أما عن أشهر ما تقدمه قناة دجلة الفضائية من برامج فيمكن ذكرها كالتالي:

برنامج بصراحة :تقديم عدنان الطائي

برنامج البصمة :تقديم نزار الفارس

برنامج بالمباشر :تقديم وجدان العاني

برنامج من الواقع :تقديم علي عذاب.

Advertisements

رابط الموقع الرسمي لقناة دجلة الفضائية على نايل سات

تردد قناة دجلة الفضائية الجديد 2020

القمر التردد الاستقطاب نايل سات 12034 أفقي

هذا وقد تعرضت مكاتب قناة دجلة الفضائية ببغداد لأحداث مؤسفة، وتعد القناة مشاهديها بالعودة مجددا كاسرة كل القيود التي فرضت عليها.

قد يهمك أيضا التعرف على:

Nile Sat إشارة بث تردد سحري واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات “مايو 2020” التردد السحري الشبكي ترددات القنوات الرياضية والأخبار والدراما وقنوات كارتون الأطفال

إشارة بث جميع ترددات قنوات القمر عرب سات الجديدة التردد الشبكي”مايو 2020″ قنوات الرياضة والأفلام والأخبار وجميع قنوات الأطفال والدراما والأكشن

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير عن تردد قناة دجلة الفضائية سيتم تحديثه بشكل مستمر، وذلك في حدوث أي تغير قد يطرأ على تردد القناة، وفي حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل عن تردد أي قناة أخرى، يمكنكم ترك تعليق باسم القناة وسنجيب بالرد على جميع ما يصل إلينا من تعليقات.