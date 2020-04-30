إحداثيات إشارة بث تردد قناة المغربية الثانية 2M الجديد والصحيح مايو 2020 على قمر النايل سات .. هوتبيرد .. يوتلسات 

نتابع معكم اليوم تردد قناة المغربية الثانية 2020 2M والتي تبث برامجها تحت مسمى قناة “دوزيم” بالفرنسية، وتجدر الإشارة إلى أن تردد قناة المغربية الثانية 2M تبث محتواها المتميز على القمر نايل سات تحت مسمى 2M TV أما عن أسم القناة على القمر هوت بيرد فهو 2M Maroc، كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن القناة تقوم بعرض محتواها بعدة لغات، وهي اللغة العربية والأمازيغية والفرنسية، أما عن بداية انطلاق بث القناة فيرجع لعام 1989، وقد أسس القناة منذ بدايته مجموعة أونا، هذا وقد قامت مجموعة أونا ببيع القناة، وانتهت ملكية القناة حالياُ للحكومة المغربية، وأصبت قناة المغربية الثانية 2M تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية،وأصبحت قناة مفتوحة مجانية بعد أن كانت قناة مشفرة، تبث باللغة العربية والفرنسية والأمازيغية.

هذا وقد استطاعت قناة المغربية الثانية 2M أن تنال رضا جمهورها العريض بجميع البلدان العربية، حيث تتمتع القناة بنسب مشاهدة مرتفعة للغاية، وذلك على امتداد الوطن العربي الكبير، ويرجع ذلك للمحتوى الرائع للقناة التي تمكنت من امتلاك عقول ووجدان شرائح مجتمعية وفئات عمرية متنوعة بجميع البلدان العربية، وتصنف قناة المغربية الثانية 2M بأنها قناة ترفيهية من طراز فريد، وذلك بتقديمها خدمة إعلامية متميزة.

تردد قناة المغربية الثانية 2M على نايل سات 2020



أما عن أشهر البرامج التي قدمتها المغربية الثانية 2M فقد قدمت القناة العديد من البرامج اليومية والأسبوعية، والتي شملت مجالات عديدة، فمنها البرامج الاجتماعية والثقافية وبرامج ذات طابع ديني، كما اشتهرت القناة بتقديم برامج الأطفال والخيال العلمي، ومن أشهر البرامج التي تقدمتها المغربية الثانية 2M ما يلي:

برنامج مع الناس.

برنامج رشيد شو.

برنامج كلنا أبطال.

برنامج زاوية كبرى.

برنامج كتاب قريتو.

برنامج هادي والتوبة.

برنامج للمطبخ نجوم.

برنامج صباحيات 2M.

برنامج قصص إنسانية.

برنامج ألحان عشقناها.

برنامج استوديو دوزيم.

برنامج نصيحة لصحتكم.

برنامج كي كنتي وكي وليتي.

برنامج Coke Studio بروح مغربية.

المسلسلات والأعمال الدرامية على قناة 2m المغربية

قدمت المغربية الثانية 2M العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية العديدة، فقد قامت القناة بتقديم المسلسلات العربية ذات الجماهيرية العريضة، كما قدمت القناة أيضا أفضل الأعمال الدرامية والمسلسلات التركية والهندية والأجنبية، وذلك بدبلجة متقنة، ومن أشهر ما قدمته قناة المغربية الثانية 2Mمن مسلسلات فهي كالتالي:

مسلسل قبول.

مسلسل الدالي.

مسلسل سامحيني.

مسلسل سر المرجان.

مسلسل دموع رجال.

مسلسل قاتل بلا أجر.

مسلسل مصير آسية.

مسلسل سنوات الضياع.

مسلسل العشق الممنوع.

مسلسل أحلام المراهقين.

مسلسل ساكن ومسكون.

مسلسل أماكن في القلب.

مسلسل العطار والسبع بنات.

مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة.

تردد قناة المغربية الثانية 2m 2020 على القمر نايل سات