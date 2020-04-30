اظبط تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama علي النايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان بجودة HD

قناة ام بي سي Mbc دراما، قناة ام بي سي دراما من القنوات المشهورة في الوطن العربي، حيث انها تابعة لمجموعة قنوات ام بي سي حيث ان قناة ام بي سي دراما تعرض الكثير من المسلسلات الدرامية والاكشن والكوميدي، بجانب انها تعرض افضل المسلسلات العربية بجوة عالية مما ادي الي زيادة نسبة المتابعين وارتفاع نسبة المشاهدة، فقناة ام بي سي دراما حصلت علي شعبية كبيرة في فترة صغيرة رغم انها ليست القناة الاولي التي بدأت البث في مجموعة قنوات ام بي سي، الا انها أصبحت من اكثر القنوات متابعة في المجموعة الا من اكثر القنوات شهرة في المجموعة وسنعرض عليكم اهم المحتويات التي تقدمها ام بي سي دراما والتردد الخاص بها.
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المحتويات الي تعرضها قناة ام بي سي Mbc دراما
قناة ام بي سي دراما تختص في عرض المسلسلات الدرامية وهي تخلط في عرضها بين مسلسلات الوطن العربي جميعا مثل المسلسلات الخليجية والمصرية والشامية والمسلسلات التركية المدبلجة وتشارك في رمضان من كل عام بعرض الكثير من المسلسلات واليكم بعض المسلسلات والبرامج التي تعرضها القناة
1-مسلسل هيا وبناتها
2-مسلسل الاختيار
3مسلسل فرصة ثانية
4-مسلسل الحرملك ج2
وبعد عرض اهم المسلسلات التي تعرضها ام بي سي دراما فانا قناة غير مشفره ليستطيع الكل متابعتها وزيادة نسبة المشاهدين بشكل كبير وزيادة شعبية القناة.
تردد قناة ام بي سي Mbc دراما
فقد بدأت قناة ام بي سي دراما البث 27 نوفمبر 2010
التردد11919
الاستقطاب افقي
معدل الترميز 27500
القمر الصناعي العرب سات
التردد 11938
الاستقطاب رأسي
معدل الترميز 27500
القمر الصناعي النايل سات
وبعد اطلاعكم علي اهم المسلسلات وتردد قناة ام بي سي دراما نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل الخاصه بقناة ام بي سي دراما.
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