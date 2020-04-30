تردد قناة طيور الجنة الفضائية 2020 على النايل سات لأغاني الأطفال

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الفضائية التي تخصصت في عرض كل ما يتعلق بالأطفال والتي تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات، حيث استطاعت أن تكون مختلفة عن غيرها واختارت لنفسها أسلوب خاص تخاطب الأطفال من خلاله، حيث اختارت الأغاني التي تحمل الكثير من المعاني الجميلة والمعلومات التعليمية وهذا كان سبب نجاحها وتألقها، وسوف نوافيكم الآن في هذا المقال تردد قناة طيور الجنة الجديد تحديث شهر إبريل 2020 فتابعوا معنا من خلال موقعنا عرب نيوز.

قناة طيور الجنة الفضائية

انطلقت قناة طيور الجنة في عام 2008 وكانت هي أولى قنوات الأطفال في المنطقة العربية التي تخصصت في عرض كل ما يخص الأطفال من خلال الأغاني الجميلة، فهي تقدم للأطفال الأغاني التي تحمل النصائح والمفاهيم الخاصة بالدين الإسلامي والسلوكيات الصحيحة والصفات الحسنة التي يجب أن يتحلى بها الأطفال، كما أنها تعرض أغاني تعلم الأطفال الحروف الأبجدية باللغة العربية والإنجليزية وطريقة كتابتها ونطقها، وتعلمهم أسماء الأشكال والألوان وغيرها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يزداد البحث حاليا عن تردد قناة طيور الجنة من قبل جمهورها العريق في كل مكان بمصر والوطن العربي، وإليكم الآن ترددها الجديد.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6