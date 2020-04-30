ضبط تردد قناة توم أند جيري الجديد لكرتون الأطفال على النايل سات Tom and jerry

نتابع لكم متابعينا الكرام عبر موقعنا عرب نيوز تردد قناة توم أند جيري التي تعتبر أشهر قناة أطفال في مصر والوطن العربي، والتي استطاعت أن تحصل على أعلى نسبة مشاهدة في وقت قصير جدا بسبب تميزها وتألقها في ما تقدمه عبر شاشتها، فهي تقدم مجموعة متميزة من الأفلام الكرتونية والأغاني والبرامج المختلفة التي جعلتها هي الأفضل بالنسبة للكثير من الأطفال والأمهات، وفي الوقت الأخير ازداد البحث عن ترددها بعد أن تم تحديث ترددها لمتابعة كل ما تقدمه بأفضل وأحدث التقنيات.

قناة توم وجيري للأطفال

صنفت قناة توم وجيري على أنها أفضل قناة أطفال في المنطقة العربية واحتلت المركز الأول في قائمة قنوات الأطفال في مصر والوطن العربي، وهذا كله بفضل تميزها عن غيرها من القنوات المنافسة لها، حيث توفر للأطفال كافة وسائل الترفيه من خلال الأفلام الكرتونية المتميزة والتي لها مكانة خاصة قلوب الأطفال وأبرزها كرتون توم وجيري الذي يعتبر أشهر كرتون أطفال في العالم والذي تدور حلقاته حول مغامرات كوميدية بين القط والفار والذي يرسم الضحكة ويدخل الفرن في قلوب الأطفال، بخلاف الأغاني الجميلة التي يرددها الأطفال دائما.

ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

الآن يمكن لكل الباحثين والراغبين في الحصول على تردد قناة توم وجيري استقبال تردها على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6