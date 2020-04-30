تردد قناة طيور الجنة للأطفال على القمر الصناعي النايل سات والعربسات بعد التحديث الجديد لعام 2020

تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات التي يتم البحث عن ترددها الجديد في الوطن العربي، وذلك يرجع إلى أهميتها الكبيرة، وضرورة وجودها في كل بيت به أطفال، حيث تقدم محتويات هادفة ومهمة جداً للأطفال، وتهتم بالأعمار الصغيرة، فهي تحرص على تعليمهم السلوك الطيب وبعض الأمور التعليمية التي تساعدهم على التأهل لدخول المدرسة.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال

تتميز هذه القناة بأنها مجانية لا تحتاج إلى اشتراك أو رسوم للحصول عليها، وأنها أيضاً مفتوحة على مدار اليوم، ويمكن متابعة برامجها على مدار ال24 ساعة، وتحرص الأمهات على تشغيلها لتسلي أوقات أولادها، فهي لا تحتوي على إعلانات مملة، بالإضافة إلى أنها مناسبة تماماً للأطفال في مختلف الأعمار، وتردد القناة الجديد على جميع الأقمار الصناعية هو:

القمر الصناعي تردد القناة

الاستقطاب معدل الترميز

معامل تصحيح الخطأ

نايل سات 11393 عمودي 27500 3/4 نايل سات 11315 عمودي 27500 3/4 عربسات 11632 عمودي 27500 3/4

قناة طيور الجنة 2020 على النايل سات

تهتم هذه القناة بتقديم برامج تساعد الأطفال على تنيمة مهاراتهم وتطوير ذكائهم، وذلك عن طريقة البرامج التعليمية التي تعلمهم أصوات الحيوانات والطيور، وكذلك الفرق بين الألوان وبعضها، وأسماء النباتات وغيرها من الأمور التي تجعل الأطفال على قدر من المعرفة بما يوجد في البيئة الخارجية، بالإضافة إلى الأناشيد الدينية التي تحثهم على الصفات الحميدة.