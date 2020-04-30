تردد قناة تايم سبورت على النايل سات والأرضي 2020

عدد كبير من المصريين والعرب يبحثون عن تردد قناة تايم سبورت Time Sport الفضائية والتي بدء بثها يوم السبت 25 مايو 2019 وهذه القناة تم أنشاؤها عن طريق بروتوكول بين جهتين معروفتين هما الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين التي يملكها المنتج تامر مرسي، ومن هنا يقدم لكم موقع عرب نيوز تردد قناة تايم سبورت الفضائي وأيضا ترددها الأرضي، ومن موقعنا هذا نرجو لكم مشاهدة ممتعه لجميع ما تقدمه قناة تايم نيوز.

تردد قناة تايم سبورت Time Sport

يوجد ترددان لقناة تايم نيوز حيث يتم بثها على القمر الصناعي المصري النايل سات وترددها 11449 H ومعدل الترميز 27500 وبالنسبة للتردد الثاني يكون من خلال بث التلفزيون الأرضي المصري والأستقبال عن طريق الإريال العادي وترددها هو UHF 32

ومتاح لأي شخص أن يستقبل هذه القناة على تلفزيونية بكل بساطة عن طريق الإريال ونزع كابل الريسيفر ولكن الصورة سوف تكون ضعيفة، وهناك اقتراح أخر يعطيك جودة أعلى عن طريق استقبال الصورة بجودة أعلى وهي HD وعليك بشراء جهاز يقوم بتحويل الإشارة من إشارة أنالوج إلى أشارة ديجيتال وبعد ذلك نجعل الإريال يتصل بهذا الجهاز.

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هذا الجهاز يخرج منه ثلاثة كابلات ملونة أبيض وأصفر وأحمر وتقوم بتوصيل هذه الكابلات بالتلفزيون، وبالنسبة لاستقبال الإشارة للشاشات الحديثة يكون فيها تقنية UHF Antenna وهذه التقنية يكون لها وصلة تسمي بـ HDMI يمكنك توصيلها بالتلفزيون وبذلك تشاهد القناة بكل سهولة.

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