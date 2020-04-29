تردد قناة ميكي على النايل سات الجديدة 2020

حققت قناة ميكي للكرتون نجاح باهر في السنوات الأخيرة، وبالأخص عندما تم إطلاقها عندما تم عرض كل البرامج المخصصة بالأطفال، وبالتالي فقد قامت القناة بجذب الأطفال في كل مكان بالعالم، وأصبحت تلك القناة المخصصة التي تهتم بالطفل في جميع الدول العربية، كما أنها القناة التي تراعي جميع أخلاقيات المجتمع الشرقي، لذا سنقدم إليكم الآن التردد الأخير لها.

تردد قناة ميكي على النايل سات الجديدة

التردد الجديد: 11526

معدل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 3/4

التردد أخر: 11257

معدل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 3/4

اسم القناة على الريسيفر: ميكي

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