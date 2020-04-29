نوفر تردد قناة بي بي سي عربي “BBC” الإخبارية لمتابعة أهم الأخبار والأحداث لحظة بلحظة بمختلف دول العالم

قناة بي بي سي عربي الإخبارية ذات الشهرة الواسعة في مجال نقل الأخبار العالمية عموماً وأخبار الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وقد حازت القناة على الانتشار الواسع بمختلف بلدان العالم نظراً لكونها تابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، التي لها تاريخ طويل على مر الزمن في المجال الإخباري فهي أقدم وأهم الشبكات المتخصصة في نقل الأخبار.

و تميزت قناة BBC عربي بانتشار مكاتبها في جميع أنحاء العالم، و ضمها عدد لا حصر له من المراسلين، لمتابعة كل جديد ونقل الخبر وقت حدوثه، وتقدم قناة بي بي سي عربي محتواها الإخباري باللغة العربية، طوال ال24 ساعة على مدار الأسبوع.

وتقدم قناة بي بي سي عربي، كل ماهو جديد ومهم من الأحداث، على جميع المستويات في متابعة مستمرة ومباشراً، مع عرض للمجريات والآراء المختلفة من خلال الضيوف التي يتم استضافتها سواء من زوي الخبرة أو من لهم صلة بالخبر.

تاريخ قناة بي بي سي عربي “BBC”

كانت بداية بث قناة بي بي سي عربي في عام 2008، وهي احدي قنوات شبكة بي بي سي البريطانية، وترأسها نجلاء العمري ومقرها الرئيسي بلندن، وتقدم متابعة مستمرة للأحداث، على الساحة في الشرق الأوسط أول بأول، سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وتنقلها للمشاهد العربي مع تحليل للحدث، وعرض للآراء والمجريات على الساحة، ومتابعة إخبارية لحظة بلحظة.

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تردد قناة بي بي سي عربي 2019 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الاستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12207 V 27500 نايل سات

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قناة بي بي سي عربي، من القنوات الإخبارية الهامة بالشرق الأوسط، ويتابعها جمهور واسع من المشاهدين المهتمين بمعرفة أخر و أهم الأخبار على الساحة، نظراً للمتابعة المستمرة للأحداث السياسية والاقتصادية، وتقدم محتواها بحرفية ومهنية عالية الجودة، وتضم مجموعة من مقدمي البرامج، والمراسلين المنتشرين في كافة أنحاء العالم، وعلى درجه عالية من الحرفية والكفاءة.

أهم البرامج على شاشة قناة بي بي سي عربي

بالإضافة للمتابعة الإخبارية المستمرة، فإن القناة تقدم برامج حوارية لتحليل الأحداث، واستضافة أشهر المحللين والسياسيين لعرض كل الآراء والاتجاهات، ومن هذه البرامج (برنامج نقطة حوار- برنامج أنا الشاهد- برنامج المشهد- برنامج مصاريف- برنامج بتوقيت مصر- برنامج 4 تك- برنامج دنيانا- برنامج حديث الساعة).