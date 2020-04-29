“ضبط” تردد قناة ام بي سي مصر 2020 على النايل سات وعربسات لمشاهدة مسلسلات وبرامج mbc

كثير في مصر والوطن العربي يبحث عن كيفية ضبط تردد قناة ام بي سي مصر 2020 لمتابعة المسلسلات والبرامج في شهر رمضان 2020- 1441 هـ، وبجودة عاليه hd، حيث تقدم برنامج رامز مجنون رسمي مع بداية الإفطار يوميا، وكذلك مسلسل “2 × الصندوق”، ومسلسل اللعبة، لذلك فإنها قناة محط أنظار الدول العربية والإفريقية، فهي من القنوات العائلية وهي تابعة لشبكة التليفزيون، كما أنها هي تعتبر من المؤسسات الإعلامية وهي تقدم الكثير من البرامج والمسلسلات، وبفضل أعمالها الممتازة حازت القناة على نجاح وشهرة كبيرة جدا من جميع متابعيها، وهي تقدم على شاشتها كل ماهو جديد ومميز، ولذلك يبحث عنها الكثير من المواطنين عن ترددها لكي يستمتع بمشاهدتها فهي نجحت في جذب الأنظار إليها.

تردد قناة ام بي سي مصر 2020

تم انطلاق القناة منذ 6 سنوات وهي تقدم كل ماهو حصري وجديد ومميز، فهي تقدم على شاشتها برامج ترفيهية وسياسية ودينية واقتصادية، وتقدم أيضأ برامج طبخ، ولذلك استطاعت القناة في فترة قصيرة جدا أن تجذب أكبر نسبة مشاهدين، ولذلك هي حصلت على مكانة كبيرة في القنوات التلفزيونية.

جدول تردد قناة mbc على الأقمار الصناعية

يتم استقبال تردد قناة mbc على النايل سات وعرب سات

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القمر الصناعي التردد معامل الخطأ معدل الترميز المنطقة نايل سات عمودي- 12015 5/6 27500 مصر نايل سات 11470- عمودي 5/6 27500 دول الخليج العربي والشام نايل سات 11559-عمودي 5/6 27500 غرب افريقيا عرب سات 11270-عمودي 5/6 27500 بلاد الشام وتركيا عرب سات 12284-عمودي 5/6 27500 غرب افريقيا عرب سات 11270-عمودي 5/6 27500 الخليج العربي

مسلسلات وبرامج أم بي سي مصر

تقدم القناة الكثير من المسلسلات ومن أهمها يكون الآتي :

برنامج رامز مجنون رسمي: الساعو 6:30 مساءً

ثم برنامج اغلب السقا: الساعة 7:00 مساءً

مسلسل اللعبة: الساعة 7:30 مساءً

مسلسل سكر زيادة: الساعة 8:30 مساءً

برنامج خلي بالك من فيفي

مسلسل 2 في الصندوق ” 2 × الصندوق”

مسلسل لعبة النسيان

برنامج الحكاية يحدث في مصر

برنامج محدش فاهم حاجة

مسلسلات أم بي سي مصر عام 2019

وهذه المسلسلات كانت تعرض في عام 2019 وهي:

مسلسل بنات سوبر مان

مسلسل يونس ولد فضه

مسلسل راجل وست ستات

مسرحية مسرح مصر

مسلسل مؤمن وشركاه

سلسال الدم

ساحرة الجنوب

مسلسل صد رد

الأسطورة

انا وبابا وماما الجزء الثاني

لهفة

وعد

برامج قناة أم بي سي مصر 2019

هناك الكثير من البرامج المتنوعة والتي تقدمها قناة ام بي سي مصر على شاشتها وهي تقوم بتقديمها بصوره واضحه ونقيه ومن البرامج التالي :