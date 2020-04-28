ضبط تردد قناة إي تي في ATV التركية العارضة الحصرية لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 18

تردد قناة إي تي في التركية، من أكثر الترددات التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي بعد أن تم الإعلان عن عرض الحلقة الـ 18 من مسلسل قيامة عثمان الذي توقف عرضها لأكثر من 3 أسابيع بسبب عدم التصوير بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تركيا وهذا للحفاظ على حياة الجميع، ولذلك قررنا من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز تردد قناة ATV التركية في هذا المقال.

تردد قناة إي تي في التركية

تعتبر قناة إي تي في التركية واحدة من أشهر قنوات الدراما في تركيا، والتي حصلت على حقوق بث المسلسل التركي الأضخم قيامة عثمان الذي أثار جدل واسع منذ عرض أولى حلقات، واكتسبت قناة ATV شهرة كبيرة في العالم كله بعد عرضها لمسلسل قيامة عثمان، وأصبح يتابعها الكثيرون في العالم كله.

مسلسل قيامة عثمان

تدور حلقات مسلسل قيامة عثمان حول فترة مهمة في تاريخ الدولة العثمانية، وهي فترة بنائها وتأسيسها على يد المؤسس عثمان ابن المغازي أطغرل، والذي واجه الكثير من الحروب ضد المغول والصليبين لكي يحقق حلم والده بناء دولة قوية حكمت الكثير من دول العالم لفترة لأكثر من 600 عاما.

تردد قناة إي تي في ATV التركية

يمكن الاستمتاع بالحلقة الجديد من مسلسل قيامة من خلال ضبط ترددها على جهاز الاستقبال الخاص بكم، وإليكم الآن في الجدول التالي ترددها على كافة الأقمار الصناعية: