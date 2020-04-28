تحديث.. تردد قناة ام بي سي mbc الجديدة وقناة MBC العراق 2020 ومصر الأولي والثانية وجميع القنوات

وما زال الجميع يبحث عن الترددات الخاصة لمجموعة قنوات ام بي سي ويوفر لكم موقعنا الذي يحرص علي توفير كل ما هو مفيد تردد mbc في جميع البلدان العربية، تردد قناة ام بي سي MBC في الوطن العربي وذلك منذ أطلقت مجموعة قنوات ام بي سي عن تغير الترددات الخاصة بها من أجل المشاهدين حتى يتم نقل محتوي القناة في أبهي صورة وأعلى تقنية بدون تشويش أو تقطيع، وتعد هذه القناة من القنوات الأكثر مشاهدة حول العالم ويرغب الجميع في الاستحواذ على قناة ام بي سي على الجهاز الخاص به وذلك لأنها من القنوات المتميزة، فنحن نوفر لك التحديثات الأخيرة للحصول على قناة ام بي سي في الوطن العربي.

تردد قناة ام بي سي الجديد في الوطن العربي

ومن خلال الجدول التالي سوف نوضح لكم الترددات الصحيحة الخاصة بمجموعة ام بي سي لاستقبالها في الوطن العربي علي جميع الترددات:-

القمر النايل سات القطبية – الترميز معامل تصحيح الخطأ الترددات 12015 11823 11938

11559 11470 عمودي – 27500 5/6 Advertisements

وتشمل مجموعة قنوات ام بي سي MBC العديد من القنوات المختلفة والتي منها (MBC MBC2 MBC3 MBC4 MBCأكشن MBC بوليود وناسة) فضلا على تقديم العديد من البرامج المختلفة التي تخص كافة فئات المجتمع شاملة جميع أفراد الأسرة، القناة يتم بثها بأعلى تقنية وجودة على جميع السيرفات في الوطن العربي، وسوف نستعرض عليكم كافة التفاصيل خلال الفقرات التالية جميع القنوات وتردداها التابعة لمجموعة الام بي سي.

تردد قناة MBC العراق ام بي سي العراق علي جميع الأقمار

وانطلقت بداية قناة ام بي سي العراق في 17 فبراير الماضي متجهة للجمهور العراقي وتناقش قضايا الشعب العراقي، وذلك من أجل عمل مسح شامل لجميع الأخبار العراقية، والجدول التالي يوضح لك الترددات الصحيحة لقناة ام بي سي العراق.

التردد الاستقطاب الجودة الترميز 12226 أفقي 5/6 HD عالية الجودة 27500 11938 عمودي 5/6 SD عادية 27500

تردد قناة MBC 2 على النايل سات

وإليكم الجدول التالي يوضح لكم التردد الصحيح لقنوات ام بي سي تو علي النايل سات، وتعتبر القناة من القنوات المميزة في تقديم المحتوي الأجنبي بنكهة عربية، فهي قناة الأفلام الأجنبية الأولي في الوطن العربي.

القمر التردد معدل تصحيح الخطأ – الترميز النايل سات 11938 5/6 – 27500

تردد قناة ام بي سي ثري MBC3 ولا تنسي مجموعة الام بي سي الأطفال فهي تعمل علي تلبيه جميع متطلبات المشاهدين حول العالم ووفرت أقوي وأنجح قناة كارتون تقديم المحتوي الترفيهي للأطفال وهي ام بي سي ثري MBC3 القناة التي استحوذت علي أعلي نسب من المشاهدة في الوطن العربي التردد معدل الاستقطاب معامل الترميز 11823 رأسي 27500

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز النايل سات ( فى دول المغرب العربى فقط ) 11559 عمودي V 27500 عرب سات 12284 عمودي V 27500 عرب سات 11270 عمودي V 27500

تردد قناة ام بي سي مصر mbc مصر

القمر التردد القطبية معامل الترميز نايل سات 12015 عمودي 27500 – 5/6

تردد ام بي سي اكشن MBC Action

القمر الصناعي التردد الاستقطاب عرب سات 12284 (v) 5/6 عرب سات 11270 (v) 5/6 نايل سات 11476 (v) 5/6 نايل سات 11470 (v) 5/6

تردد قناة ام بي سي دراما MBC drama القناة القمر الصناعي القطبية التردد معامل التصحيح ام بي سي دراما نايل سات V 11938 3/4 ام بي سي دراما نايل سات V 11470 5/6

ترددات ام بي سي في الوطن العربي

ومن الجدير بالذكر أن قناة ام بي سي mbc1 يتم الاعتماد عليها كثيرًا من العائلات وذلك لأنها من القنوات العائلية الترفيهية، والتي يلتف من حولها الكثيرون، أما عن قناة mbc بوليود فهي تختص بالأفلام العالمية على مدار الساعة”، وبينما قناة mbc3 من القنوات المخصصة للأطفال، وقناة mbc4 مخصصة للمرأة العربية العصرية، أما عن قناة mbc دراما فهي تختص بالدراما العربية والتركية والهندية، أما mbc العربية فهي تهتم بالأخبار، وقناة mbc وناسا فهي تهتم بالأغاني الخليجية والعربية، وقناة mbc مصر تعرض الترفيه الهادف للعائلات.