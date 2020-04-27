“استقبالات” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 إشارة قوية على أقمار نايل سات و عرب سات RMDN

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 إشارة قوية على أقمار نايل سات و عرب سات حيث يبحث كثيرون عن قناة طيور بيبي والتي تعتبر من أفضل قنوات الأطفال، كسبت شهرة كبيرة عند الأسر العربية نتيجة لما تقديمه من محتويات هادفة للاطفال من خلال تقديم أغاني وأناشيد تتناسب مع فهم الأطفال في سن صغير، فهناك الكثير من الأسر تبحث عن تردد قناة طيور بيبي لانها تساعدهم في ابقاء اطفالهم في المنزل، فيقوم الاطفال بقضاء وقتهم في متابعها.

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تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

وفي هذا السياق ذاته، فلجذب الأطفال والذي من عمر الـ9 إلى عمر الـ15، تعرض قناة طيور بيبي الأغاني والاناشيد الرائعة التي تعلق بها جميع الأطفال في أذهانهم ومخيلتهم، بطرق تتناسب مع عقل وفهم الأطفال، حيث يتم تصورها باشكال كرتون والوان مبهرة، لكي تصل المعلومة للطفل بطريقة سهلة، وبسبب الزام القناة بالجانب الأخلاقي يتناسب مع تقاليد المجتمع العربي والإسلامي جعلها تحقيق اهمية عند الأسر العربية، ومؤخرا تم دمجها مع القناة الرئيسية والرسمية.

“إشارات قوية” تردد قناة طيور الجنة 2020 عربسات بيبي على نايل سات Toyor AlJanah TV

كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي

-يجب في البداية كتابة التردد كاملا وهو: “11315”.

-يجب وضع الكود الكامل الخاص بمعدل الترميز:” 27500″.

-يجب كتابة كود معامل تصحيح وهو كالتالي نصا وأرقاما الخطأ: “3/4″.

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-يحب أن يكون الاستقطاب على شكل:” عمودي”.

علي النايل سات -Nile Sat.

وفي هذا السياق يستطيع المتابعين ضبط تردد القناة الخاصة بجميع الأطفال في كافة فئاتهم، وأعمارهم، الجديد 2020علي القمر الصناعي العرب سات بدر وذلك من خلال إدخال:-

-يجب في البداية وضع التردد كاملا: “11632”.

-يجب كتابة كود معدل الترميز:”27500″.

-يجب وضع بيانات الاستقطاب كاملا:” عموديّ “.

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