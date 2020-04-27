تردد قناة أون إي on e الفضائية لمتابعة أجمل مسلسلات رمضان 2020

تعتبر قناة أون إي واحدة من القنوات الفضائية المتخصصة في عرض المسلسلات المصرية عبر شاشتها، والتي لها تاريخ طويل في عرض أفضل مسلسلات رمضان، وحاوت على أعلى نسبة مشاهدة، وازداد البحث عن ترددها منذ بداية شهر رمضان 2020 لحصولها على حقوق أقوى المسلسلات عبر شاشتها وأبرز تلك المسلسلات “الاختيار للفنان أمير كرارة، النهاية للفنان يوسف الشريف، ولذلك سوف نوافيكم تردد قناة أون إي في هذا المقال من خلال موقع عرب نيوز.

قناة أون إي الفضائية

تعرض قناة أون إي عبر شاشتها مجموعة متألقة من المسلسلات الرمضانية والتي حققت أعلى نسبة منذ عرض الحلقة الأول، حيث تعرض مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة والذي تدور أحداثه حول شخصية الشهيد أحمد المنسي الذي استشهد في عام 2017، ويعرض المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ومسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف وتعرض حلقاته في الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت مصر، ومسلسل فرصة ثانية للفنانة ياسمين صبري، ويعرض في تمام الساعة الحادية وعشر ونصف مساءً بتوقيت مصر.

تردد قناة أون إي ON E على القمر الصناعي نايل سات

للاستمتاع بمسلسلات وبرامج رمضان 2020 عليكم ضبط ترددها على جهاز الاستقبال الخاص بكم.