تردد قناة اليرموك 2020 الجديد الناقلة لمسلسل الدراما التاريخية التركية المؤسس عثمان

تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل الدراما التاريخية التركية المؤسس عثمان: من اهم القنوات التي يبحث عن ترددها الكثيرين هذه الأيام قناة اليرموك، التي تنقل مسلسل المؤسس عثمان، الدراما التركية التاريخية الذي أصبح من أشهر المسلسلات على الساحة في العالم العربي شرقه وغربه، وحقق هذا المسلسل أعلى نسبة مشاهدة عرفتها الدراما بشكل عام والدراما التركية بشكل خاص،وتقدم قناة اليرموك حلقات مسلسل المؤسس عثمان ضمن مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التي تهتم بها القناة، سوف نقدم لكم تردد قناة اليرموك.

تردد قناة اليرموك

تردد قناة اليرموك على القمر الصناع نايل سات نقدمه لكم حتى يمكنكم متابعة كل ما تقدمه القناة ويتبع اهتمامكم في المنطقة العربية كلها.

التردد 12687 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 4/3

قناة اليرموك

واحدة من القنوات الفضائية الأردنية التي نالت شهرتها نتيجة لاهتمامها بتقديم المسلسلات التي تجد إقبالا عربياً كبيراً مثل مسلسل ارطغرل والمؤسس عثمان، وهي قناة متنوعة عرف عنها تقديمها البرامج المتنوعة والأفلام والمسلسلات المتنوعة ولكن بدأ البحث عنها في هذه الايام بعد الإعلان عن عرض مسلسل المؤسس عثمان على شاشة اليرموك والذي بدأ منذ 20 من شهر نوفمبر على قناة atv التركية بشكل حصري وتنقله قناة اليرموك على شاشتها مترجماً أو مدبلجاً إلى العربية.

أهم ما تقدمه قناة اليرموك

تقدم قناة اليرموك الفضائية الأردنية العديد من البرامج في جميع المجالات سياسة وثقافة واجتماع، وترفيه، بالإضافة إلى عدد لا بأس به من المسلسلات المتنوعة العربية والهندية والأجنبية، فهي تعمل على إرضاء ذائقة المشاهد العربي وليس الأردني فقط.