تردد قنوات الحياة على النايل سات لمتابعة المسلسلات

تعتبر قناة الحياة الزرقاء واحدة من أهم القنوات الفضائية في مصر وفي الوطن العربي كله فهي تقدم محتوى متنوع وهادف وتجمع ما بين الثقافة والترفيه والبرامج والمسلسلات، وأن تردد قناة الحياة على النايل سات 12206 باستقطاب رأسي، إما بالنسبة لتردد قناة الحياة مسلسلات على النايل سات هو 12206 باستقطاب أفقي، والحياة دراما تردد 11353.

فان قناة الحياة تقدم لجميع الفئات العمرية محتوى جيد دون حدوث أي تقطيع، فهي تسعى جاهدة لتقديم موضوعات تتناسب مع الأسرة المصرية ومع جميع أفراد الأسرة، فشبكة تلفزيون الحياة تضم عدد كبير من القنوات المتخصصة وقناة الحياة أولى هذه القنوات وتليها قناة الحياة دراما، فقد تم انطلاق هذه القناة في عام 2008 ومنذ هذا الوقت وهي تعمل جاهدة لتقديم أفضل محتوى.