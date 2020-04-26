التعرف على تردد قناة الجديد على النايل سات لمتابعة برنامج طوني خليفة

تعد قناة الجديد واحدة من أهم القنوات المنتشرة في الساحة الفضائية، حيث كثر البحث عن معرفة تردد هذه القناة وهذا بسبب ما تقدمه من محتوى يتناسب مع جميع القضايا السياسية والاجتماعي والاقتصادية والترفيهية التي تتناسب مع جميع الأشخاص، علاوةً على ذلك تقدم إليكم محتوى بدون أي تقطيع أو تغشيش وهذا ما يجذب الأشخاص إليها.

واجه التردد تعديلات في الآونة الأخيرة والتردد هو 12130 باستقطاب عمودي، ومن أهم البرامج التي تقدمها قناة الجديد برنامج سياسي إخباري للإعلامي طوني خليفة وبرنامج الحدث وبرنامج تحت السيطرة وهذا البرنامج ترفيهي متعلق بأحداث الوطن العربي فقناة الجديد واحدة من أهم القنوات الفضائية وهكذا قد قدمنا إليكم تردد قناة الجديد.