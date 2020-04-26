التعرف على تردد قناة صدى البلد لمتابعة كل البرامج عليها

تعتبر قناة صدى البلد من أفضل القنوات الفضائية في العالم العربي والشرق الأوسط، وذلك بفضل ما تقدمه من برامج ومسلسلات وأفلام ومحتوى جيد، حيث يتابعها الكثير من الأشخاص، فتضم أفضل الإعلامين الكبار وهذا ما جعلها من أهم القنوات في الشاشة السينمائية.

فتقدم إليكم قناة صدى البلد محتوى إخباري يشمل جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية أي تفصيل شامل عن الشارع المصري، وواجه تردد قناة صدى البلد الكثير من التعديلات فأصبح التردد 11823 وذلك باستقطاب عمودي، وإليكم أهم البرامج التي تقدمها صدى البلد برنامج على مسئوليتي للإعلامي أحمد موسى، وبرنامج حقائق وأسرار للإعلامي مصطفى بكري، والبرنامج الرياضي مع شوفير للإعلامي والكابتن أحمد شوبير.