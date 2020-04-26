التعرف على تردد قناة اليرموك الجديدة لمتابعة المسلسلات

تعتبر قناة اليرموك من أهم القنوات المنتشرة في الفترة الأخيرة، فهذه القناة تحرص دائماً على تغطية كل ما يرغب فيه المواطن فهي تهتم بجميع الأحداث التي تواجه الوطن العربي من جميع المجالات والنواحي سواء الاقتصادية والاجتماعي والسياسية ولا تكتفي بذلك تقوم بعرض الكثير من الأفلام الدينية والتاريخية وتقوم بتقديم أفضل المسلسلات الدرامية.

ولا تكتفي هذه القناة بهذا القدر بل تقوم بمناقشة جميع القضايا التي تهم كلاً من المرأة والطفل والتردد هو 11678 وذلك باستقطاب عمودي على قمر النايل سات، وأهم ما تقدمه هذه القناة هو مسلسل عثمان وهذا المسلسل يتابعه الكثير من الجماهير وهذا ما يزيد من شهرة قناة اليرموك التركية.