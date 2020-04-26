تردد قناة المدارية الجديد 2019 على النايل سات

نعرض عليكم من خلال هذا التقرير تردد قناة المدارية “Almadaria TV” الجديد على القمر الصناعي النايل سات، والتي تعتبر أحدي القنوات السودانية التي تسعى إلى نشر الديمقراطية بين جميع طوائف الشعب السوداني، كما تسعى إلى نشر الحب والسلام والعدالة.

تردد قناة المدارية على النايل سات 2019

وتقوم القناة بنشر محتواها على مدار ساعات اليوم دون تشفير أو انقطاع، ويتابعها العديد من المشاهدين داخل السودان وجميع بلدان العالم.

وتقوم القناة ببث محتواها من داخل لندن، وهي قناة تعتمد على اللغة العربية في مناقشة والاهتمام بكافة شئون السودان، وتتميز القناة بالمحتوي الهادف الذي تقوم بتقديمه على مدار 24 ساعة وتعتمد على الحيادية في تداول ونشر أخبار دولة السودان.