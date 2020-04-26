New| تردد قناة أون تايم سبورت ONTime Sports HD الجديدة 2020 على النايل سات لمشاهدة مباريات الدوري الممتاز

نستعرض معكم تردد قناة أون تايم سبورت ONTime Sports HD الرياضية على النايل سات الناقلة لمباريات الدوري المصري والسوبر وكأس مصر والعديد من المباريات الأخرى الخاصة بالأندية والمنتخب المصري، حيث بدأ بث القناة الذي شارف على منذ عدة أيام بعد أن تم تغيير اسمها من قناة اون سبورت على نفس التردد، وتقدم القناة حاليا مجموعة متميزة وكبيرة من البرامج الرياضية مع نخبة من كبار المحليين الكرويين على الصعيد المحلي.

تردد تايم سبورت ON Time Sport

ويكثر البحث مؤخرا على تردد قناة أون تايم سبورت من الجماهير المصرية والعربية بعد الثقة التي وضعها فيها المشاهدين نظراً لصورة البث الرائعة للمباريات والتي لاقت اعجاب كبير من المتابعين، وتمتلك القناة تردد أرضي خاص بها يمكن للجميع استقباله في جمهورية مصر العربية بأجهزة الاستقبال الرقمي الموجودة في بعض الشاشات الحديثة “Smart Tvs” أو أجهزة الريسفرات المدمج بها تلك الخاصية، وينقل عليها المباريات المقامة في مصر والتي تمتلك حقوقها شبكة قنوات بي ان سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكنكم استقبال تردد قناة أون تايم سبورت ONTime Sport عبر ضبط أجهزة الاستقبال على 10853 H أفقي بمعامل ترميز 27500 على القمر الصناعى النايل سات فضائيا وأرضيا عبر ضبط البحث على UHF 32 على التناظري، يذكر أنه تم دمج قناة Time Sport مع قناة ON Sport منذ عدة أيام لتكون قناة واحدة لتجميع المحتوى الحصري وتقديمه في صورة أبهى.