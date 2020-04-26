ضبط تردد قناة ميكس هولييود Hollywood MIX channel 2020 على النايل سات لمتابعة أحدث الأفلام الأجنبية المتنوعة

قناة ميكس هوليوود قناة الأفلام الأجنبية الحديثة عرض أول، وهي قناة حديثة نسبياً نجحت منذ الأيام الأولى لبثها في جذب شريحة كبيرة من المتابعين من مختلف الفئات العمرية، تعرض بإستمرار وطوال الـ 24 ساعة باقة متنوعة من أحدث وأهم الأفلام الأجنبية الأمريكية، وقد زاد البحث عن ترددها خلال الفترة الأخيرة بعد توقف بث القناة لفترة مؤقتة ثم عودتها للبث من جديد، فتتميز قناة Hollywood MIX بأنها من القنوات التي تعرض الأفلام الأجنبية الحديثة بإستمرار مع قصر فتراتها الإعلانية حتى لا تصيب المشاهدين بالضجر والإنزعاج.

ذاع صيت قناة ميكس هولييود في مختلف أنحاء العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وهي تبث عبر قمر النايل سات عبر تردد قوي وواضح يمنع تشويش القناة أو تقطعها، وتتنوع الأفلام الأجنبية التي تعرض على شاشة قناة Hollywood MIX، بين أفلام الرعب والإثارة والتشويق والكوميدية والرومانسية وأفلام الخيال العلمي وغيرها.

استطاعت قناة ميكس هولييود وبحق خلال فترة وجيزة، في سحب البساط من قناة mbc2 نظراً لحداثة الأفلام الأجنبية التي تعرض على شاشتها، فهي تختص بعرض الأفلام الأجنبية كعرض أول على شاشتها مما يجعل فئة كبيرة من المتابعين يحرصون عل معرفة كل جديد عنها.

تردد قناة ميكس هولييود 2020 Hollywood MIX