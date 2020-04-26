متابعة تردد قناة أبو طبي الرياضية وتردد اﻭﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ – مباريات الدوري المصري والبطولات العالمية

تردد أون سبورت ON Sport الرياضية، والتي أصبحت من أهم القنوات الرياضية الفضائية العاملة في مصر الآن، وتتسع شهرتها يوماً بعد أخر في الوطن العربي، وتتمتع القناة بتنوع برامجها الرياضية، كما تقوم بنقل المباريات الحصرية الهامة،لذلك يبحث الكثيرين عن تردد هذه القناة في مصر وخارج مصر خاصة الدول الناطقة بالعربية، وأيضا العرب المقيمين بالدول الأجنبية، وقناة أون سبورت تبث من داخل مصر من خلال استوديوهاتها بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويمتلك القناة حالياً رجل الأعمال أبو هشيمة الذي أصبح يمتلك الكثير من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وكذلك أشهر المواقع الإلكترونية كاليوم السابع وموقع انفراد، وكاد أن يصبح أبو هشيمة رجل الإعلام الأول بمصر، بعدما أصبح رجل صناعة الحديد الأول حالياً.

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تردد قناة أون سبورت on sport الجديد

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز on sport نايل سات 10853، أفقى “H” 27500، 3/4

التردد: 10853 (H)

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تعرض قناة أون سبورت مباريات الدوري الأوروبي ومباريات كاس أوربا والدوري الإيطالي والأسباني على شاشتها، وسيتم عرض جميع المباريات الأوروبية، مباريات الدوري الانجليزي وكأس أوروبا على أون سبورت، كما تذيع مساء اليوم مباراة.

تقوم أبو ظبي الرياضية في تلك الفترة ببث مباشر وحصري لبطولة زايد للأندية، مجانا على شاشاتها، بصورة عالية الجودة.