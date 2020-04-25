قناة أون دراما تاريخ من النجاح والتميز بين الكثير من القنوات ولكنها أصبحت قادرة على تحقيق المزيد وأصبحت شهرتها واسعة جداً بين الدول العربية وهذا بسبب المحتوى الخاص بها والتي تقوم بعرضه دائماً على الشاشة، البحث مرتفع عنها خلال هذه الفترة لأنها تعرض محتوى متنوع يناسب جميع الازواق لأن كل شخص له اختيار معين فيما يشاهده على أي قناة، ظهرت قناة أون لأول مرة على الساحة الفضائية منذ عام 2009 ومن وقتها عدد كبير جداً يعتمد عليها بشكل يومي في معرفة كل جديد سواء برامج ومسلسلات، قناة أون هي قناة مصرية 100% تابعة لشركة الإعلام الشهيرة إعلام المصريين هي تابعة لمجموعة قنوات أون منها رياضة ومنها أخبار ومنعها أفلام ومسلسلات، كما تعمل طوال اليوم بدون توقف وتعمل بشكل مجاني.

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تردد قناة ON دراما العارضة مسلسل الإختيار الحلقة 2 في رمضان 2020

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معدل تصحيح الخطأ 5/6 موعد مسلسل الإختيار على قناة ON دراما في رمضان 2020

يعرض مسلسل الإختيار على قناة أون دراما التي تدور قصته عن حياة الشهيد أحمد المنسى رئيس الكتيبة 103 الذي ضحى بحياته في سبيل الحفاظ على البلد من الإرهاب والذي يتم إذاعته اليوم الحلقة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والإعادة في الساعة 2 بعد منتصف الليل.

مسلسلات قناة أون دراما في رمضان 2020

فرصة ثانية بطولة ياسمين صبري. مسلسل الإختيار بطولة أمير كرارة. مسلسل رجالة فى البيت بطولة أحمد فهمي. مسلسل النهاية بطولة يوسف الشريف. مسلسل عمر وديا بطولة على ربيع ومصطفى خاطر.

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