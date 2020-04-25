اضبط حالاً تردد قناة ON أون دراما على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أجمل مسلسلات رمضان 2020

ننشر لكم متابعينا الكرام تردد قناة أون دراما لمتابعة أجمل المسلسلات الرمضانية، وتعتبر قناة أون دراما واحدة من بين القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الدراما المصرية والتي اكتسبت شهر كبيرة وواسعة خلال موسم رمضان كل عام حيث تسعى للحصول على حقوق بث أقوى المسلسلات المصرية، وخلال هذا العام في شهر رمضان 2020 تقدم عدد من المسلسلات القوية ومن أبرزها مسلسل فرصة ثانية لياسمين صبري، النهاية ليوسف الشريف، الاختيار لأمير كرارة وغيرها.

قناة أون دراما الفضائية

تتمتع قناة أون بمكانة كبيرة جداً ولها جمهور عريق في مصر والوطن العربي، وبهذا بفضل تميزها عن غيرها من القنوات المنافسة لها، وكانت الانطلاقة الأولى لقناة أون دراما في عام 2009، وتعرض عبر شاشته خلال هذا الشهر مسلسل الفنانة الشابة ياسمين صبري في تمام الساعة الحادية والنصف مساءً والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة وربع صباحاً.

تردد قناة أون دراما على القمر الصناعي نايل سات

الآن يمكنكم متابعينا لكرام الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة أون دراما عبر شاشتها من خلال ضبط الترد التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم: