تردد قناة مصر قرآن كريم 2020 على نايل سات للاستماع لأشهر القراء

ازداد الطلب بشكل هائل على معرفة تردد قناة مصر قرآن كريم 2020 مع حلول اليوم الأول من شهر رمضان المبارك حيث يحرص الكثيرون طوال أيامه على ألا ينقطع صوت الذكر الحكيم من المنزل خلال ساعات الصيام أو غيرها، فشهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن ويكون الناس أكثر حرصا فيه على الاستماع إليه وتلاوته وتدبر نعانيه، ولذلك نحن نقدم لكم تاليا بيانات ضبط تردد قناة مصر قرآن كريم 2020 على النايل سات، والخطوات اللازم اتباعها للحصول على أقوى إشارة.

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قناة مصر قرآن كريم

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة مصر قرآن كريم في أواخر النصف الأول من شهر فبراير الماضي على القمر الصناعي نايل سات، لتكون متخصصة في إذاعة تسجيلات تلاوات القرآن الكريم على مدار الأربعة وعشرين ساعة دون توقف، وبلا جدول برامج محدد بحيث لا ينقطع صوت القرآن عليها.

وتستمر القناة على مدار اليوم في إذاعة تسجيلات لأشهر القراء في تاريخ مصر وعلى رأسهم عبدالباسط عبدالصمد ومحمد صديق المنشاوي ومصطفى إسماعيل ومحمد رفعت ومحمد محمود الطبلاوي ومحمود خليل الحصري، وغيرهم الكثيرين ممن طافوا ربوع الدنيا بأصواتهم العذبة بداية من القرن الماضي وحتى يومنا.

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تردد قناة مصر قرآن كريم 2020

ويمكنكم ضبط إشارة تردد قناة مصر قرآن كريم 2020 على القمر الصناعي نايل سات وتنزيلها وحفظها ضمن قائمة القنوات لديكم على الريسيفر باستخدام البيانات التي سنوردها في الجدول التالي، علما بأن العملية بسيطة للغاية وكل ما ينبغي فعله هو الدخول لقائمة النواقل من جهاز التحكم واختيار قائمة الترددات وإضافة الجديد باستخدادم الأزرار.

القناة مصر قرآن كريم التردد 10853 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 القمر الصناعي نايل سات

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وكان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قال مع إنطلاق القناة إنها ليست فقط لإذاعة التسجيلات لمشاهير القراء فحسب، وإنما تستهدف الشركة من خلالها اكتشاف الأصوات الشابة لتكمل المسيرة التي بدأها شيوخ القراء الذين أشرنا إليهم سابقا، ولوحظ بالتأكيد خلال الفترة القليلة المماضية بزوغ نجم الكثير من القراء الشباب الذين استعانوا بالإنترنت لإيصال أصواتهم وسيكون من الجيد وجود قناة كمنبر لهم.

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