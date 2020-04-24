الاستعلام عن تردد قناة المولد على النايل سات

تعد قناة المولد من أشهر القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة أفضل كليبات الأغاني المصرية الشعبية، فهذه القناة ليست جديدة وعصرية ولا قضية للغاية، فتتسم هذه القناة بتقديمها لمحتوى فني كبير لكبار نجوم الفن ولأكبر المغنين والمطربات الشعبية فهي من أفضل القنوات الغنائية الشعبية، فهي قناة مصرية تقدم جميع المحتويات المصرية.

وتتعرض هذه القناة للكثير من التعديلات في الآونة الأخيرة وهذا ما دفع الكثيرين للبحث عن التردد الخاص بها والتردد هو 11411 باستقطاب أفقي، وأهم المطربين الذي تذاع أغانيهم على هذه القناة كلاً من الفنان أحمد عدوية وأحمد شيبة ومحمود الليثي والفنانة أمينة والفنانة بوسي والراقصة صافيناز فهذه القناة تنال إعجاب الكثيرين.