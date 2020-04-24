التردد الجديد لباقة قنوات “أم بي سي” MBC” وأهم المسلسلات والبرامج الرمضانية

ما يميز مجموعة قنوات إم بي سي عن غيرها،اضبط الآن تردد جهاز استقبالك علي التحديث الجديد لتردد مجموعة قنوات أم بي سي والتي كان أول بث مباشر لها في عام 1991 من لندن ثم تم نقلها وتأسيس مقر رسمي لها في دولة الأمارات بدبي حيث تقدم من خلال شاشتها امتع البرامج والمسلسلات التي يحرص علي متابعتها الكثيرين من شتي الدولة العربية ،واستطاع في وقت قليل أن تحصل علي مجموعه كبيره من المشاهدات التي جعلتها تتصدر قوائم القنوات المميزة نظرا للمحتوي الجيد التي تبثه عبر شاشتها. ماذا سوف تقرأ؟ ما يميز مجموعة قنوات إم بي سي عن غيرها تستخدم احدث الأساليب التقنية التي تنعكس علي جودة الصورة التي تبث من خلال قنواتها إلي جانب استخدامها إلي نظام الاتش دي عالي الجودة والذي يوفر للمشاهدين متابعه ممتازه.

اختيارها لكافه البرامج والمسلسلات الناجحة التي تهدف إلي أهداف اجتماعيه تناسب كل الفئات العمرية مما يجعلها في صدارة القنوات المتميزة.

كما أنها تتميز بالتنوع والشمول وذلك لأنها تقوم بعرض المسلسلات العربية والمسلسلات الاجنبه وعدة برامج اخري متنوعه. التردد الجديد لمجموعة قنوات ام بي سي القناة معدل الترميز التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل التصحيح أم بي سي “1” 27500 11470 نايل سات V 5/6 أم بي سي مصر 27500 11938 نايل سات V 5/6 أم بي سي 4 27500 11559 نايل سات H 3/4 أم بي سي دراما 27500 11559 نايل سات V 5/6 دليل البرامج والمسلسلات لباقة قنوات MBC قناة MBC MASER : مسلسل سكر زيادة – نبيلة عبيد ونادية الجندي

مسلسل 2 في الصندوق – حمدي الميرغني وأوس أوس

مسلسل لعبة النسيان – دينا الشربيني

مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوازيق – محمد عبد الرحمن

برنامج رامز مجنون رسمي

مسلسل عمرو و دياب .

مسلسل “الكون في كفة”

مسلسل “هيا وبناتها”

مسلسل “أجندة”

مسلسل “شغف”

مسلسل “ثريا” قناة MBC 1 Advertisements برنامج صباح الخير ياعرب .

برنامج التفاح الأخضر .

برنامج صدي الملاعب .

برنامج The voice .

برنامج Arab Idol . قناة MBC 2 فيلم Warrior .

فيلم The Book of Eli .

فيلم Never Back Down .

برنامج سكوب مع ريا .

برنامج نجم الشهر .

برنامج أنا والسينما. قناة MBC 4 برنامج ET بالعربي .

برنامج The Talk الموسم 7 .

برنامج The Doctors الموسم 8 .

برنامج Arabs Got Talent الموسم 5 .

برنامج Celebrity Style Story الموسم الثاني . قد يهمك أيضاً :-

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كانت هذه تفاصيل خبر التردد الجديد لباقة قنوات “أم بي سي” MBC” وأهم المسلسلات والبرامج الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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